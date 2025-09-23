Protezione civile, aperte le iscrizioni al corso per i nuovi volontari

Iscrizioni aperte fino al 5 ottobre per la seconda edizione del corso di primo livello, con lezioni online e prova pratica a Galbiate

L’iniziativa mira a formare nuovi volontari e a diffondere la cultura della protezione civile sul territorio

LECCO – Sono aperte fino al 5 ottobre le iscrizioni alla seconda edizione 2025 del corso di primo livello per aspiranti volontari di protezione civile, organizzato dalla Provincia di Lecco e dal Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Il corso inizierà giovedì 23 ottobre e si svilupperà nell’arco di due settimane, terminando giovedì 6 novembre; gli iscritti seguiranno le lezioni utilizzando la piattaforma per la formazione a distanza di Regione Lombardia. La prova pratica finale si terrà sabato 8 novembre al Centro polifunzionale di emergenza di Sala al Barro a Galbiate.

“Ancora una volta riceviamo la richiesta di attivare la formazione di base per nuovi volontari – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Antonio Leonardo PasquiniQuesto interesse da parte della cittadinanza conferma che l’attività di divulgazione della cultura di protezione civile, che insieme al volontariato organizzato stiamo portando avanti da tempo, è radicata nella popolazione. La crescita del volontariato di protezione attraverso la formazione e l’addestramento è elemento sostanziale perché il sistema provinciale possa prontamente rispondere a eventuali situazioni di criticità. Altrettanto importanti sono le attività di prevenzione e cura del territorio, che sono la base del sistema di protezione civile e tra i primi concetti portati dalla formazione. Un augurio a tutti coloro che vorranno iscriversi a questo nuovo corso perché possano trovare in questo percorso la conferma alla loro voglia di avvicinarsi al mondo della protezione civile”. 