Raggiri e frodi: gli operatori Auser a lezione con “Argo: occhio alle truffe”

Il progetto “Argo: occhio alle truffe” è stato finanziato dalla Regione

Al centro del corso di formazione un tema attuale quanto spinoso come quello delle truffe nei confronti degli anziani

LECCO – Un corso di formazione rivolto agli operatori sociali su un tema tanto attuale quanto spinoso come quello dei raggiri e delle frodi ai danni delle persone anziane.

E’ quanto proposto da Auser Leucum in sinergia con la comunità montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e la cooperativa Sineresi con il progetto “Argo: occhio alle truffe”.

Il progetto, finanziato dalla Regione, prevede diverse azioni: la formazione degli operatori dei servizi, incontri pomeridiani rivolti agli anziani, serate e video di sensibilizzazione.

Dopo il primo incontro online dell’8 maggio, lunedì scorso la sede di Auser ha ospitato la conferenza di formazione degli operatori che quotidianamente assistono gli anziani, tenuta dalle psicologhe del Centro La Tartaruga Elisa Rosa e Giulia Bonanomi.

L’obiettivo del corso è quello di fornire a tutti gli operatori che si interfacciano in modo diretto con la popolazione anziana più fragile e quindi più a rischio, una formazione dedicata al rilevamento dei segnali di pericolo per l’anziano, per contrastare i reati verso le persone anziane, specialmente le truffe e le frodi, fornire un primo supporto e sostenere e accompagnare la persona che si trova in tali situazioni. La mancanza di reti parentali o amicali, la fragilità fisica ed emotiva delle persone anziane possono infatti contribuire a rendere la persona facile bersaglio di criminali e truffatori.

Il progetto Argo: occhio alle truffe prevede un ultimo incontro il 29 maggio dalle 16.30 rivolto agli operatori della cooperativa Sineresi.