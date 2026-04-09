Rinnovato il direttivo del WWF Lecco: Giovanna Corti confermata presidente

Raoul Manenti eletto vicepresidente. Nuova squadra di cinque membri alla guida dell’associazione ambientalista

Corti: “Sono consapevole che le sfide che ci attendono sono molte e complesse”

LECCO – Nuovo Consiglio Direttivo per il WWF Lecco, che al termine dell’assemblea ordinaria dei soci dello scorso 30 marzo ha rinnovato i propri vertici, confermando alla presidenza l’avvocato Giovanna Corti.

Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, è stato eletto Raoul Manenti, dottore di ricerca in Biologia animale e attivista di lunga data dell’associazione. “Ringrazio i soci e gli altri membri del direttivo -ha dichiarato -. “Sono consapevole che sarà un incarico delicato viste le pressanti sfide che la conservazione della fauna lecchese richiede. Dal salvataggio degli anfibi in migrazione, alla tutela dei gamberi nativi dall’estinzione e al contrasto alle minacce che già gravano su una specie appena tornata e utilissima come il lupo, sono molte le azioni in cui WWF Lecco può impegnarsi”.

Il nuovo Consiglio è composto da cinque membri e include anche le consigliere Anna Gottifredi, Raffaella Mastalli e Jessica Bellingardi, elette al termine delle votazioni che hanno definito la nuova squadra alla guida dell’associazione lecchese.

Tra i momenti più significativi dell’assemblea, la scelta di Antonello Bonelli, storico presidente e figura di riferimento del WWF Lecco, che pur risultando tra gli eletti ha deciso di rinunciare alla carica. Una decisione motivata dalla volontà di favorire un ricambio generazionale all’interno dell’associazione.

Nel suo primo intervento dopo la riconferma, la presidente Corti ha voluto ringraziare Bonelli e la vicepresidente uscente Stefania Berna per l’impegno dimostrato negli anni. “Sono grata per la fiducia che mi è stata rinnovata – ha affermato – e sono consapevole che le sfide che ci attendono sono molte e complesse. Il lavoro da fare è tanto, ma confido che, grazie alla coesione e alla passione dei nostri attivisti e al costante supporto della cittadinanza, potremo continuare a dare il nostro contributo concreto per la tutela del territorio”.