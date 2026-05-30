Ritorna il burraco ai Piani d’Erna: il ricavato devoluto a progetto solidale a Cuba

Al via il torneo di burraco alle pendici del Resegone

“Le quote raccolte andranno a finanziare un impianto fotovoltaico del Policlinico di Guanabo all’Avana”

LECCO – Nei mesi di giugno e luglio parte il torneo di Burraco che si terrà al Bar della Funivia per i Piani d’Erna, ogni giovedì pomeriggio. L’iniziativa, promossa dagli Amici del Burraco Tour di Lecco, è un’opportunità di incontro per i molti appassionati in una località ospitale alle pendici del monte Resegone che offre una benefica ed apprezzata frescura.

Il torneo inizia alle ora 14:30 previa iscrizione di 5 euro e la sistemazione dei tavoli di gioco. Ci saranno tre turni di sfida da quattro mani ciascuno fino alla conclusione delle 17:30. Poi ci sarà la premiazione dei vincitori. Le coppie meglio classificate saranno premiate con dei premi offerti da commercianti, esercenti, operatori turistici ai quali va il ringraziamento dell’Associazione.

L’iniziativa è aperta a tutti, e per la buona riuscita degli incontri si invita tutte le persone interessate a prenotare la loro partecipazione chiamando gli organizzatori ai numero: 3357421775 – Sergio o al 333212366 – Antonio.

Il ricavato delle iscrizione verrà devoluto al progetto “CUBA NON E’ SOLA” per la costruzione di un impianto fotovoltaico Policlinico Guanabo a La Habana.