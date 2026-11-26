Presentato questa mattina all’Officina Badoni il bilancio del biennio: oltre 3.200 persone coinvolte tra attività, percorsi formativi e iniziative aperte alla cittadinanza

Il presidente provinciale di UNEBA Lecco, Virginio Brivio: “Quello che conta è la qualità del tempo nelle RSA”

LECCO – “Vieni e vedi”. È questo l’invito con cui Alessandro Palladini, direttore generale degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi, ha riassunto la volontà di aprire le RSA al territorio, superando lo stereotipo che le vede esclusivamente come luoghi di assistenza. Un obiettivo che continuerà a guidare “RSA: dove le generazioni si incontrano”, progetto che, dopo aver coinvolto oltre 3.200 persone e 15 strutture della Provincia di Lecco nel biennio appena concluso, ripartirà con una nuova fase da dicembre 2026 a settembre 2028.

La prosecuzione dell’iniziativa è stata annunciata questa mattina, giovedì 26 novembre, durante la conferenza stampa tenutasi all’auditorium dell’Officina Badoni di Lecco, dove è stato presentato anche il bilancio del progetto avviato nel gennaio 2024, con il coordinamento di UNEBA Lecco e gli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi come ente capofila.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stata Marina Panzeri, membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Comunitaria del Lecchese, che ha confermato il sostegno alla prosecuzione del progetto.

“Questo progetto è stato ritenuto dalla Fondazione una delle cose più buone per il territorio. L’ipotesi che le RSA possano diventare luoghi di comunità, all’opposto dello stereotipo, è importante e generativa – ha dichiarato Panzeri –. Non sono solo luoghi di assistenza: l’incontro tra generazioni permette di mettere a disposizione risorse diverse, comprese quelle che i giovani possono portare”.

A farle eco è stato Palladini, che ha ricordato le ragioni alla base della proposta, nata anche dalla volontà di rispondere a chi mette in discussione la capacità delle RSA di offrire risposte ai bisogni del territorio.

“Abbiamo scelto di aprire le nostre realtà alla cittadinanza, creando luoghi di incontro pubblici dove far accadere delle cose meravigliose, con particolare attenzione alle nuove generazioni, forse le più lontane dalla conoscenza delle RSA – ha spiegato –. Realtà grandi e piccole hanno riconosciuto il valore del progetto e compreso che insieme potevano diventare più forti. Nelle differenze, le iniziative sono state valorizzate proprio grazie alle specificità di ciascuno“.

Un percorso che ha registrato una crescita significativa, come illustrato dalla coordinatrice Elisabetta Lazzarotto. Dalle 7 RSA coinvolte inizialmente, la rete è passata a 15 strutture sulle 24 presenti in provincia, superando il 60% del totale e comprendendo 1.267 anziani residenti.

Nel corso delle due annualità, il progetto ha coinvolto 18 partner territoriali, tra cui cinque istituti di istruzione secondaria superiore, associazioni e realtà del volontariato, promuovendo attività di incontro e scambio tra quattro generazioni.

“Abbiamo messo a fuoco due fasce d’età che frequentavano meno le RSA, gli adolescenti e i giovani, proponendo percorsi con le scuole secondarie di secondo grado e attività dedicate ai ragazzi tra i 18 e i 29 anni – ha spiegato Lazzarotto –. Abbiamo coinvolto anche i giovani anziani, dai 65 ai 74 anni, promuovendo iniziative aperte alla cittadinanza e indagini sociali”.

Tra le esperienze realizzate, i percorsi di formazione scuola-lavoro, le attività culturali e musicali e “Giovani Competenti”, iniziativa sviluppata nell’ambito del progetto Living Land per favorire l’incontro tra giovani e anziani attraverso l’ascolto e la raccolta delle loro storie di vita. Ai due bandi hanno risposto 96 ragazzi, di cui 29 selezionati per incontrare 148 ospiti delle RSA e raccoglierne esperienze e racconti personali. Un’attività che, come emerso dal bilancio, ha favorito la nascita di relazioni di affetto e scambio reciproco tra le generazioni.

A questi si aggiungono 411 adolescenti coinvolti nelle diverse attività e un’indagine sociale sulle percezioni e le aspettative nei confronti delle RSA che ha raccolto 1.112 risposte.

Tra i risultati evidenziati dalla coordinatrice, la nascita di nuove relazioni all’interno delle strutture e tra le RSA del territorio, il consolidamento di una rete di collaborazione e una maggiore partecipazione di giovani e cittadini alla vita delle residenze.

“La parola chiave emersa è relazione. Coltivare le relazioni e prendersene cura, affrontando anche i conflitti, può essere un antidoto alle crisi attuali. Mettere al centro l’anzianità fragile, una fase della vita spesso considerata marginale, può aiutarci a tornare a essere umani”, ha sottolineato Lazzarotto.

Sul valore del progetto e sulle prospettive future si è soffermato anche Virginio Brivio, presidente provinciale di UNEBA Lecco, che ha richiamato l’importanza di migliorare la qualità della vita all’interno delle strutture, senza trascurarne le difficoltà.

“Il progetto non vuole veicolare il pensiero che i problemi non esistano, ma che con il contributo di tutti si possa migliorare. Quello che conta è la qualità del tempo nelle RSA e questo non dipende soltanto dai fondi – ha spiegato Brivio –. Un altro tema importante è avvicinare i giovani al lavoro di cura, facendo capire che è un lavoro bello. Questa è una consapevolezza che nasce soprattutto dall’esperienza concreta”.

La conferenza è stata anche l’occasione per illustrare la nuova fase del progetto, che avrà un costo complessivo di 260mila euro e si svilupperà attraverso otto linee di intervento. La copertura economica prevista comprende il contributo delle RSA aderenti e finanziamenti territoriali, mentre ulteriori 50mila euro dovranno essere reperiti attraverso una raccolta fondi, a sostegno della quale sarà aperto un fondo dedicato presso la Fondazione Comunitaria del Lecchese.

L’obiettivo sarà consolidare il ruolo delle RSA come presidi di comunità, rafforzando le occasioni di incontro tra anziani, giovani e cittadini. Tra le iniziative previste, l’apertura settimanale o mensile delle strutture al territorio e l’organizzazione di un Festival delle RSA, accanto a nuovi percorsi intergenerazionali e di formazione scuola-lavoro.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al potenziamento delle attività di Living Land dedicate all’incontro tra giovani e anziani, ai percorsi rivolti agli anziani del territorio e alla formazione degli operatori. Il progetto prevede inoltre un raccordo con VISTA, iniziativa promossa da Fondazione TAV, ATS Brianza e UniverLecco, legata all’impiego delle tecnologie nell’ambito dello sviluppo cognitivo.

Gli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi manterranno il ruolo di capofila, in una rete che continuerà a coinvolgere le RSA aderenti, il Consorzio Consolida, gli istituti scolastici, le associazioni e le altre realtà territoriali. Previsto anche un rafforzamento del coordinamento di UNEBA Lecco, con l’obiettivo di consolidare la collaborazione tra le strutture e il lavoro condiviso avviato nel biennio.

Una prospettiva che, come ricordato da Brivio, richiede non soltanto risorse, ma anche una riflessione comune sul ruolo delle RSA: “I servizi si sviluppano se cominciamo a dare importanza al pensiero e ci focalizziamo sulla creazione di luoghi di equilibrio e coinvolgimento“.