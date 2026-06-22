Rugby Lecco. Il “Touch dei Bar” chiude la stagione tra sport, amicizia e solidarietà

Oltre cento persone hanno preso parte all’evento che ogni anno sancisce la chiusura della stagione sportiva del Rugby Lecco

I proventi raccolti durante la giornata saranno destinati alla sostituzione della pavimentazione della palestra sociale

LECCO – Il “Touch dei Bar” ha chiuso ufficialmente la stagione 2025-2026 del Rugby Lecco, trasformando il campo in una giornata di sport, amicizia e condivisione che ha coinvolto oltre cento persone tra giocatori seniores, genitori, ragazzi del settore giovanile, amici e sostenitori della società bluceleste.

Dieci le squadre scese in campo per contendersi il titolo del Touch dei Bar 2026, in uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Tra mete spettacolari, schemi improbabili e tanto spirito di appartenenza, i partecipanti hanno dato vita a una giornata all’insegna del divertimento e della convivialità. Ad animare ulteriormente il torneo anche la rivalità, affrontata con ironia e goliardia, con la squadra capitanata da Sebastian Damiani, “Se hai paura comprati un cane”, finita al centro di scherzose alleanze tra gli avversari.

Al termine delle sfide è stata la squadra “Devisu” ad aggiudicarsi il trofeo, precedendo proprio “Se hai paura comprati un cane“. Sul terzo gradino del podio si è classificata “Cattafratti”, mentre il quarto posto è andato ai “Mad Gulls“.

La cerimonia di premiazione ha regalato alcuni dei momenti più divertenti della giornata. Oltre ai riconoscimenti riservati alle squadre protagoniste del torneo, sono stati assegnati premi individuali più scherzosi, tra cui quelli per il miglior e il peggior giocatore e per la migliore e la peggiore giocatrice, insieme ad altri riconoscimenti goliardici accolti tra applausi e risate.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai numerosi volontari che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento e ai ragazzi del “Pacchetto di Griglia“, che ancora una volta hanno garantito cibo, bevande e buon umore, contribuendo al successo della manifestazione.

Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori. “Vedere oltre cento persone partecipare a questa giornata è il segnale più bello che il Rugby Lecco possa ricevere – ha commentato Filippo Valentini, tra i promotori dell’iniziativa –. Il Touch dei Bar rappresenta perfettamente lo spirito del nostro club: stare insieme, divertirsi e continuare a costruire qualcosa per la nostra società. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla riuscita della manifestazione”.

Valentini ha ricordato anche la finalità concreta dell’iniziativa: i proventi raccolti durante la giornata saranno destinati alla sostituzione della pavimentazione della palestra sociale, un intervento che permetterà di migliorare ulteriormente gli spazi a disposizione degli atleti.

Con il trofeo assegnato e oltre cento partecipanti a fare da cornice alla manifestazione, il Rugby Lecco ha così salutato la stagione 2025-2026 nel segno dello sport e della condivisione, confermando il Touch dei Bar come uno dei momenti più significativi della vita del club.