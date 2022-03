Rugby, serie B: il Lecco vince contro Franciacorta

LECCO – Importante vittoria interna per il quindici bluceleste del Tuttocialde.it Rugby Lecco di coach Sebastian Damiani, nel match valido per la quattordicesima giornata del campionato di serie B di rugby. Una vigilia anche molto tribolata per lo staff tecnico del sodalizio bluceleste, come spiega mister Damiani: “Per motivi precauzionali abbiamo dovuto fare a meno di tre giocatori. Tutto questo ci ha comportato, in qualche modo, di rivedere la squadra, gli schemi ed il gioco. Devo dire, con grande enfasi, che tutti quanti hanno risposto alla grande, con Lecco che ha conquistato una vittoria importante quanto meritata”.

Per la cronaca, appunto, il Tuttocialde.it Rugbv Lecco si è imposto per 25-10 grazie alla meta di Shalby (non trasformata da Cavallo) e una meta di Biffi, questo nel primo tempo, non trasformata da Cavallo. Per gli ospiti a segno Locatelli. Nella ripresa i blucelesti realizzano ancora due mete con Alippi e Malzanni (questa trasformata da Cavallo), e nel mezzo, arriva anche il calcio trasformato da Sala. Per gli ospiti arriva la meta di Volpini con trasformazione di Locatelli Due formazioni che lottano per la conquista del quarto posto in classifica, e divise in classifica, alla vigilia, di un solo punto. Per Lecco, quindi, oltre al successo, centrato anche l’obbiettivo del sorpasso.

“Abbiamo iniziato subito a mettere grande pressione a loro numero 10. Da lui partivano le varie azioni, ma siamo riusciti ad essere sul pezzo e rallentare quasi sempre il loro gioco. Devo dire che questa volta, in fase offensiva, abbiamo concretizzato al meglio le nostri azioni. Un primo tempo ben giocato dalla mia squadra, giocando con grande pazienza e disciplina (10-3). Anche nel secondo tempo il Lecco i ragazzi hanno messo in campo grande concentrazione, riuscendo anche a respingere sempre il loro gioco molto fisico. Una vittoria importante e bravi tutti!” conclude il mister.

. Il Tuttocialde.it Rugby Lecco ha schierato Sala, Alippi, Mauri, Riva, Malzanni, Cavallo, Rossi, Fumagalli, Catania, Colombo, Biffi, Orlandi, Shalby, Vacirca, Shota. A disposizione Zanchi, Galli, Isacco, Tantimonaco, Carelli.