Sanità. ASST Lecco premiata con la “Stella della Donazione” della Fondazione Trapianti

Riconoscimento agli ospedali lombardi impegnati nella promozione della donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto
Nel 2025 in Lombardia sono stati effettuati 941 trapianti: premiate diciannove strutture sanitarie della regione
LECCO – Anche l’ASST Lecco figura tra le strutture sanitarie lombarde premiate con la “Stella della Donazione”, il riconoscimento assegnato dalla Fondazione Trapianti ETS agli ospedali che si sono distinti nella promozione della donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto.
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