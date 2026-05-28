Sanità. ASST Lecco premiata con la “Stella della Donazione” della Fondazione Trapianti

La cerimonia si è svolta nella mattinata di giovedì 28 maggio a Palazzo Pirelli, a Milano, nell’ambito del Progetto “Stella”, iniziativa nata per valorizzare il lavoro svolto quotidianamente da professionisti, équipe ospedaliere e coordinamenti trapianti all’interno del sistema sanitario lombardo.

Insieme all’ASST Lecco sono state premiate altre diciotto strutture sanitarie lombarde appartenenti a undici province, per un totale di diciannove realtà riconosciute per l’impegno nella promozione della donazione di organi e tessuti. Tra quelle più vicine al territorio lecchese figurano anche l’ASST Lariana, l’ASST Brianza e il San Gerardo dei Tintori di Monza.

“Dietro ogni trapianto ci sono professionalità straordinarie, capacità organizzativa, innovazione tecnologica e, soprattutto, una cultura della solidarietà che rende la Lombardia un punto di riferimento in questo settore così delicato”, ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani.

Nel 2025 in Lombardia sono stati effettuati 941 trapianti, dato che conferma la regione al primo posto in Italia per numero di interventi. Attualmente sul territorio lombardo si registrano 34 donatori di organi per milione di abitanti, contro una media nazionale pari a 30.

Nel corso della mattinata sono stati presentati anche i dati relativi all’attività trapiantologica regionale e alle prospettive future del Nord Italia Transplant Program, oltre alle attività promosse da Fondazione Trapianti ETS per diffondere la cultura della donazione nelle strutture sanitarie e nella società civile.

“L’assegnazione delle ‘Stelle della Donazione’ intende riconoscere il lavoro, spesso poco visibile, dei professionisti coinvolti nel percorso di donazione e trapianto, grazie al quale migliaia di pazienti possono tornare a vivere”, ha dichiarato Sergio Vesconi, coordinatore scientifico del progetto.

La giornata si è conclusa con un momento dedicato alle associazioni attive nel settore, tra cui AIDO, ANED, ADMO e Fondazione Trapianti ETS, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, sanità e volontariato nella promozione della cultura della donazione.