Sanità pubblica. Il Patto per il Nord in piazza a Lecco: “Basta tagli e liste d’attesa”

Il movimento denuncia le criticità del sistema sanitario e chiede nuove assunzioni, tempi d’attesa più brevi e lo stop alla privatizzazione

“Le promesse fatte su pensioni e servizi pubblici sono state ampiamente tradite”

LECCO – Il Patto per il Nord è sceso in piazza a Lecco per richiamare l’attenzione sulle criticità della sanità pubblica, denunciando i tagli al settore, le liste d’attesa e il progressivo arretramento del servizio sanitario. A caratterizzare l’iniziativa itinerante è stata una bicicletta elettrica con rimorchio, scelta come simbolo di una sanità “capillare, efficiente e radicata sul territorio”.

Secondo il movimento, l’interesse riscontrato tra i cittadini conferma quanto il tema sia sentito. Al centro della mobilitazione è stato richiamato l’articolo 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. Per il Patto per il Nord, questo principio sarebbe oggi compromesso “dalle politiche di austerity e da un progressivo arretramento del settore pubblico”.

Nel corso dell’iniziativa il movimento ha avanzato tre richieste: maggiori investimenti per assumere medici e infermieri, interventi immediati per ridurre i tempi di attesa e un netto rifiuto della privatizzazione della sanità, definita una “tassa occulta” che penalizza le fasce più fragili della popolazione.

Il Direttivo Provinciale del Patto per il Nord di Lecco ha inoltre criticato l’operato del Governo: “Le promesse fatte su pensioni e servizi pubblici sono state ampiamente tradite. A pagare il prezzo di questa inefficienza politica sono, ancora una volta, i lavoratori e i pensionati, costretti a subire il depotenziamento sistematico di servizi che la Costituzione definisce essenziali”.

Il movimento conclude annunciando l’intenzione di proseguire la mobilitazione e di mantenere alta l’attenzione sul tema, chiedendo risposte concrete alle istituzioni a sostegno di una sanità pubblica, universale e di qualità.