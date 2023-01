Servizio Civile: 15 posti a Lecco per sei progetti

LECCO – Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato un nuovo bando per il reclutamento di volontari: 6 i progetti attivati al Comune di Lecco per la selezione di 15 giovani.

Due volontari saranno assegnati a Villa Manzoni, 1 al Giglio, 2 a Villa Gomes, 3 alla biblioteca civica, 4 agli asili nido Arcobaleno e L’arca di Noè. Infine, all’Informagiovani, sono disponibili 3 posti, 1 dei quali sarà riservato a giovani con minori opportunità.

Il bando è aperto ai ragazzi dai 18 ai 28 anni e gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione online all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro le ore 14 del 10 febbraio.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede. Per fare domanda sulla piattaforma DOL occorre accedere con SPID.

Per conoscere meglio il Servizio Civile Universale e le sue opportunità, l’Informagiovani propone per giovedì 12 gennaio alle 16 un incontro dedicato, che vedrà anche la partecipazione di alcuni volontari attualmente attivi. Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi a questo collegamento, mentre per avere ulteriori informazioni è possibile contattare l’Informagiovani Lecco al numero 0341 493790 oppure scrivendo a informagiovani@comune.lecco.it.