“Skincare in Corsia”, l’evento dell’ACTO per la Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico

Un “corso” di Skincare per le pazienti dell’ospedale Manzoni

L’evento sarà seguito da un “light lunch”

LECCO – Prendersi cura di se stessi è la pratica fondamentale per una vita sana e libera da complicazioni, ed è per questo che per il 10 Maggio, Giornata Mondiale del Tumore Ovarico, ACTO Lombardia, in collaborazione con l’ASST di Lecco, organizza per le pazienti della Ginecologia Oncologica, una giornata dedicata alla cura della pelle.

Rappresentanti dell’Alleanza Contro il Tumore Ovarico si confronteranno e insegneranno alle pazienti i diversi passaggi – detersione, maschera, siero e crema viso – che portano alla creazione di una routine di skincare quotidiana. L’obiettivo è mostrare la facilità con cui sia possibile prendersi cura quotidianamente della propria pelle.

L’evento si svolgerà dalle 9.30 alle 12.00 e sarà seguito da un “light lunch“. Per iscriversi è necessario inviare una email all’indirizzo segreteria.actolombardia@gmail.com

Si allega a questo link la locandina dell’evento.