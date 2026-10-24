Torna l’ora solare: nella notte tra sabato e domenica lancette indietro di un’ora

Il passaggio consentirà di dormire un’ora in più e porterà maggiore luminosità al mattino, mentre la sera il buio arriverà prima secondo l’orologio

LECCO – Un’ora di sonno in più e giornate che sembreranno accorciarsi, con il buio in arrivo prima la sera. Nella notte tra oggi, sabato 24, e domani, domenica 25 ottobre, torna l’ora solare: alle 3 del mattino le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando alle 2. Si conclude così il periodo dell’ora legale, con il consueto cambio che accompagna l’arrivo dei mesi più freddi.

Il passaggio consentirà di dormire un’ora in più, ma modificherà anche la distribuzione della luce durante la giornata. Al mattino ci sarà più luce, mentre la sera il sole tramonterà prima secondo l’orologio, anticipando la sensazione dell’arrivo della notte.

Con l’ora solare si torna all’orario standard, più vicino al naturale alternarsi della luce e del buio. L’ora legale, invece, viene adottata durante i mesi primaverili ed estivi, quando gli orologi vengono portati avanti di un’ora per sfruttare maggiormente la luce naturale nelle ore serali e contribuire al risparmio energetico.

Il cambio d’ora resta in vigore in Italia e negli altri Paesi dell’Unione Europea, nonostante il dibattito sull’eventuale abolizione dell’alternanza tra ora solare e ora legale. La questione è stata affrontata a livello europeo, ma non è stata ancora adottata una decisione definitiva che modifichi il sistema attuale.