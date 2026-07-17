Tra natura e storia nel Lecchese: escursione guidata al Parco Valentino e visita a Villa Gerosa

Di
-
Tempo di lettura: 2 minuti
trekking resinelli luglio 2026

Appuntamento sabato 18 luglio ai Piani Resinelli: durante la camminata sono previsti approfondimenti dedicati alla natura e alla geologia del territorio

Il percorso è pensato anche per chi ha una discreta abitudine al cammino e terminerà con la visita alla Casa Museo Villa Gerosa

LECCO – Una giornata tra boschi, panorami e storia per scoprire uno dei luoghi più suggestivi della montagna lecchese. Sabato 18 luglio, dalle 9.30 alle 14.30, è in programma ai Piani Resinelli un’escursione guidata lungo l’Anello del Parco Valentino, organizzata da Archeologistics e Traccia Trekking, con visita finale alla Casa Museo Villa Gerosa.

trekking resinelli luglio 2026

L’escursione si svilupperà lungo un itinerario adatto anche agli escursionisti con un minimo di abitudine al cammino. Attraversando le faggete del Parco Valentino, i partecipanti raggiungeranno il Belvedere, da cui si apre una vista sul territorio lecchese, sul lago di Como, sui laghi briantei, sui Corni di Canzo, sulla Brianza, seguendo il corso dell’Adda verso sud e fino alle Alpi a nord.

Durante la camminata la guida proporrà approfondimenti dedicati alla natura, alla geologia e alle caratteristiche del territorio, raccontando gli aspetti ambientali e culturali dei Piani Resinelli attraverso un’esperienza dal ritmo lento.

trekking resinelli luglio 2026

L’escursione si concluderà con la visita alla Casa Museo Villa Gerosa, museo interattivo e luogo simbolo dei Piani Resinelli, dove i partecipanti potranno approfondire la storia, la cultura e le tradizioni di questo ambiente alpino.

Il ritrovo è fissato alle 9.30 all’Ufficio Turistico dei Piani Resinelli, in Piazza della Chiesa. La quota di partecipazione è di 15 euro. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a info@resinellioutdoorexperience.it oppure contattare il numero 328 8377206.

trekking pian dei resinelli

Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.

Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.

AGGIUNGI ORA