Tra natura e storia nel Lecchese: escursione guidata al Parco Valentino e visita a Villa Gerosa

L’escursione si svilupperà lungo un itinerario adatto anche agli escursionisti con un minimo di abitudine al cammino. Attraversando le faggete del Parco Valentino, i partecipanti raggiungeranno il Belvedere, da cui si apre una vista sul territorio lecchese, sul lago di Como, sui laghi briantei, sui Corni di Canzo, sulla Brianza, seguendo il corso dell’Adda verso sud e fino alle Alpi a nord.

Durante la camminata la guida proporrà approfondimenti dedicati alla natura, alla geologia e alle caratteristiche del territorio, raccontando gli aspetti ambientali e culturali dei Piani Resinelli attraverso un’esperienza dal ritmo lento.

L’escursione si concluderà con la visita alla Casa Museo Villa Gerosa, museo interattivo e luogo simbolo dei Piani Resinelli, dove i partecipanti potranno approfondire la storia, la cultura e le tradizioni di questo ambiente alpino.

Il ritrovo è fissato alle 9.30 all’Ufficio Turistico dei Piani Resinelli, in Piazza della Chiesa. La quota di partecipazione è di 15 euro. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a info@resinellioutdoorexperience.it oppure contattare il numero 328 8377206.