Tra natura e storia nel Lecchese: escursione guidata al Parco Valentino e visita a Villa Gerosa

Appuntamento sabato 18 luglio ai Piani Resinelli: durante la camminata sono previsti approfondimenti dedicati alla natura e alla geologia del territorio
Il percorso è pensato anche per chi ha una discreta abitudine al cammino e terminerà con la visita alla Casa Museo Villa Gerosa
LECCO – Una giornata tra boschi, panorami e storia per scoprire uno dei luoghi più suggestivi della montagna lecchese. Sabato 18 luglio, dalle 9.30 alle 14.30, è in programma ai Piani Resinelli un’escursione guidata lungo l’Anello del Parco Valentino, organizzata da Archeologistics e Traccia Trekking, con visita finale alla Casa Museo Villa Gerosa.
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