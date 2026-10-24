Trasporti, “Lombardia Si Muove” arriva a Lecco: firme per migliorare il servizio ferroviario

Venerdì 23 ottobre alla stazione cittadina conferenza stampa e raccolta firme per una proposta di legge d’iniziativa popolare che punta a rafforzare le tutele dei pendolari
Tra le richieste maggiore trasparenza, controlli indipendenti e rimborsi automatici. Obiettivo 5.000 sottoscrizioni per presentare la proposta al Consiglio regionale
LECCO – La campagna “Lombardia Si Muove” arriva alla stazione di Lecco con una raccolta firme a sostegno di una proposta di legge d’iniziativa popolare per migliorare il servizio ferroviario regionale e rafforzare le tutele dei pendolari. Nella serata di ieri, venerdì 23 ottobre, si sono svolti una conferenza stampa e un banchetto per raccogliere le sottoscrizioni.
Al centro dell’iniziativa, i disagi quotidiani affrontati da chi utilizza il treno per i propri spostamenti. Durante l’incontro si sono susseguite le testimonianze di attivisti e pendolari, che hanno raccontato le conseguenze di ritardi, cancellazioni e disservizi sulla propria vita quotidiana.
“Oggi ribadiamo che un trasporto ferroviario efficiente dovrebbe essere un diritto di tutti i pendolari lombardi.
Per questo stiamo promuovendo Lombardia Si Muove, una proposta di legge d’iniziativa popolare per migliorare concretamente il servizio ferroviario regionale, attraverso più trasparenza nella gestione, controlli più efficaci e indipendenti sulla qualità del servizio e maggiori tutele per chi subisce ritardi e cancellazioni, a partire dai rimborsi automatici.
Abbiamo scelto lo strumento della proposta di legge proprio per portare questa battaglia tra le persone e dare voce a un dissenso che troppo spesso resta confinato sulle banchine delle stazioni o sui social”, hanno dichiarato congiuntamente i promotori dell’iniziativa.
Alla conferenza stampa hanno partecipato rappresentanti di diverse forze politiche e realtà civiche: Giulio Guastini (+Europa), Eleonora Lavelli (Azione), Pietro Radaelli (GD), Cristina Maranesi (PLD), Francesco Ninno (Comitato pendolari del Meratese), Mauro Gattinoni (Fattore Lecco), Daniele Colombo (Ambientalmente Lecco), Giovanni Mauri (GD Lecco), Giovanni Leati (Ora!) e Alessandra Durante (IV).
La campagna “Lombardia Si Muove” proseguirà sul territorio lombardo con l’obiettivo di raccogliere le 5.000 firme necessarie per presentare la proposta di legge al Consiglio regionale.
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