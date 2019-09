Trasporto pubblico nelle aree di montagna: dalla Regione un milione di euro per la nostra Atp

Lo stanziamento regionale è riservato alle aree di montagna e a quelle meno densamente abitate

Terzi: “Si tratta di un segnale di vicinanza nei confronti di territori che hanno necessità di mobilità specifiche”

LECCO – Poco più di un milione di euro da destinare all’agenzia di trasporto pubblico di Lecco, Como e Varese. E’ quanto ha stanziato la Regione nell’ambito del contributo di 5 milioni di euro a favore dei servizi di Trasporto pubblico locale nelle aree di montagna e in quelle meno densamente popolate. La delibera è stata approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, a seguito di un emendamento all’assestamento di bilancio presentato dalla Lega e approvato dal Consiglio regionale a fine di luglio.

Il commento dell’assessore

“Manteniamo gli impegni: anche per il 2019 – ha spiegato Terzi –, analogamente a quanto fatto lo scorso anno, mettiamo in campo risorse straordinarie da destinare alle aree a cosiddetta ‘domanda debole’ all’interno della nostra Regione, ovvero quelle montane o poco densamente abitate. In questo modo forniamo gli strumenti alle Agenzie del Tpl, ovvero gli enti che gestiscono il servizio, per garantire un trasporto pubblico adeguato anche nei piccoli paesi. Si tratta di un segnale di vicinanza nei confronti di territori che hanno necessità di mobilità specifiche, derivanti appunto dalla bassa densità abitativa”. I 5 milioni in oggetto si aggiungono ai 621 milioni che Regione trasferisce annualmente alle Agenzie per il funzionamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

Nello specifico ecco la ripartizione per agenzie:

• Agenzia TPL di Bergamo: € 726.926,78

• Agenzia TPL di Brescia: € 1.072.355,49

• Agenzia TPL della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e

Pavia: € 760.437,75

• Agenzia TPL di Cremona e Mantova € 731.388,71

• Agenzia TPL di Lecco, Como e Varese € 1.042.586,39

• Agenzia TPL di Sondrio: € 666.304,88