“Un Pizzico di Viola”. A Lecco 46 attività unite per sostenere le persone con Alzheimer

Dal 14 settembre all’11 ottobre un euro per ogni prodotto viola acquistato sarà destinato alle attività dei centri diurni

Un mese di iniziative tra installazioni fotografiche, laboratori, una camminata e appuntamenti aperti alla comunità

LECCO – Dai cinque esercenti coinvolti nel progetto pilota del 2024 ai 46 che hanno già aderito quest’anno: cresce a Lecco e sul territorio la rete di “Un Pizzico di Viola”, la campagna promossa dalla Cooperativa Sociale L’Arcobaleno per sensibilizzare sull’Alzheimer e sulle demenze e raccogliere risorse a sostegno delle persone anziane e delle loro famiglie. La terza edizione è stata presentata questa mattina nella sede della cooperativa e accompagnerà il Mese dell’Alzheimer con iniziative diffuse dal 14 settembre all’11 ottobre.

La campagna nasce in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, che ricorre il 21 settembre, e coinvolge negozi ed esercizi del territorio attraverso un meccanismo semplice: le attività aderenti proporranno un prodotto caratterizzato dal viola, colore legato al “Non ti scordar di me”, fiore simbolo della malattia. Per ogni prodotto acquistato sarà devoluto un euro alle attività dei centri diurni integrati della cooperativa, che accolgono persone con Alzheimer e demenza. Le attività potranno continuare ad aderire anche durante il mese, anche attraverso una donazione.

Una crescita significativa per un progetto partito nel 2024 con appena cinque attività e arrivato a coinvolgerne 43 nel 2025. Il vicepresidente della Cooperativa Fabio Crimella ha sottolineato come essere arrivati quest’anno a 46 esercenti rappresenti un grande risultato, ricordando che l’obiettivo non è soltanto raccogliere fondi, ma coinvolgere progressivamente il territorio e la cittadinanza attorno a una patologia che determina nuovi bisogni e nuove necessità anche per le famiglie.

“Un Pizzico di Viola nasce da un’idea semplice: basta un piccolo gesto quotidiano, ripetuto da tante persone, per fare la differenza nella vita di chi convive ogni giorno con l’Alzheimer. Vedere la nostra Community Viola crescere anno dopo anno ci dice che il territorio ha voglia di esserci”, evidenzia la presidente de L’Arcobaleno Désirée Bonacina.

Alla campagna hanno rinnovato il proprio sostegno anche le associazioni del commercio. Lello Bazzi, presidente di Confesercenti Lecco, intervenuto alla presentazione, ha ricordato l’adesione avviata lo scorso anno e il coinvolgimento delle attività associate sensibili ai temi sociali. “Un Pizzico di Viola è un progetto che unisce sensibilizzazione e solidarietà concreta. Sostenere questa campagna significa per noi essere al fianco delle famiglie e delle persone che convivono ogni giorno con questa malattia”.

Anche Confcommercio Lecco ha promosso la campagna tra i propri associati. “La risposta è stata ancora una volta molto positiva, a dimostrazione della sensibilità e della attenzione dei commercianti lecchesi”, sottolinea il segretario generale Alberto Riva, ribadendo il valore del ruolo sociale delle attività economiche del territorio.

La mobilitazione si inserisce in un contesto nel quale le demenze interessano un numero rilevante di persone. Secondo le stime dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia sono circa 1,1 milioni le persone che convivono con una demenza e, tra queste, il 50-60% presenta la malattia di Alzheimer. Sul territorio preso in considerazione dall’Anagrafe della Fragilità 2024 di Epidemiologia ATS Brianza, le persone con diagnosi di demenza sono 10.535, pari al 2,8% della popolazione over 60, con la maggiore concentrazione nella provincia di Lecco.

Dietro alla campagna c’è anche il lavoro quotidiano svolto all’interno delle strutture. L’Area Anziani de L’Arcobaleno opera da oltre vent’anni e conta sei strutture sul territorio, tra centri diurni integrati e alloggi protetti, affiancando all’assistenza degli ospiti il sostegno alle loro famiglie. I dati del Bilancio Sociale 2025 parlano di 564 anziani assistiti a domicilio, 335 ospiti accolti nei centri diurni integrati e 72 negli alloggi protetti, oltre a 1.085 caregiver supportati e cittadini sensibilizzati e 744 bambini e ragazzi coinvolti in attività intergenerazionali.

Un lavoro che coinvolge direttamente anche gli anziani. Gli ospiti dei centri hanno partecipato alla preparazione di alcuni prodotti viola e alle attività collegate alla campagna. “L’obiettivo è proprio spostare lo sguardo della comunità dalla diagnosi alla storia della persona — chi è stata, il ruolo che ha avuto nella società, nel lavoro, in famiglia. È un modo per restituire dignità e identità, oltre l’Alzheimer”, ha spiegato Marianna Crippa, educatrice del Centro Diurno Integrato Le Querce di Mamre di Galbiate.

Durante la conferenza Crippa ha raccontato come attribuire uno scopo concreto alle attività possa incidere sulla partecipazione degli ospiti: nel periodo di preparazione vengono coinvolte maggiormente anche persone che normalmente tendono a partecipare meno. Sapere che quanto realizzato ha una finalità precisa e si apre al territorio permette di valorizzare le competenze ancora presenti, gli interessi e la storia personale degli anziani.

In questa direzione vanno anche le installazioni fotografiche previste durante il mese. “Un filo viola per sfatare il pregiudizio” sarà ospitata al Polo Frassoni di Lecco dal 7 settembre al 4 ottobre, al Centro Maria Bambina di Bellusco dal 15 settembre e al Centro Corte Busca di Lomagna dal 19 settembre. A Galbiate e Cesana Brianza sarà invece proposto l’allestimento “Io sono ancora qui”, insieme al laboratorio “La mia carta d’identità”, rispettivamente il 16 e il 17 settembre, dalle 16.30 alle 18.30. L’obiettivo è riportare l’attenzione sulle persone e sulle loro storie, andando oltre la diagnosi e il decadimento cognitivo.

Il calendario si estende oltre i centri. Il 20 settembre a Bellusco è prevista “Rigene-Run”, camminata gratuita di 4 o 7 chilometri promossa dal tavolo “Dementia Friendly Community” del Comune, con ritrovo alle 9.15. Il 26 settembre sarà invece il momento del decennale del Centro per Anziani Polo Frassoni, nel quartiere Castello a Lecco: alle 15.15 la festa si aprirà alla città con il concerto dei Soul Quair nella parrocchia di Castello.

Gli ultimi appuntamenti saranno ancora a Lecco: l’8 ottobre alle 19.30 è in programma la “Serata in Viola”, con un giropizza da Fiore in via Belfiore, mentre il 10 ottobre alle 10.30 la Libreria Volante di via Bovara ospiterà “Memoria Volante Lab”, laboratorio intergenerazionale di scrapbooking dedicato alla memoria, che chiuderà il programma del mese.

La campagna rimane aperta a nuove adesioni anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di allargare ulteriormente la rete oltre le 46 attività già coinvolte. L’elenco completo degli esercenti aderenti e maggiori informazioni su “Un Pizzico di Viola” sono disponibili sul sito della Cooperativa L’Arcobaleno, nella pagina dedicata all’iniziativa.