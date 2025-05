UtilEstate LivingLand: Online i bandi per i nati tra il 2007 e il 2010

I ragazzi e ragazze saranno impegnati in attività sociali per 2 settimane tra luglio e agosto

Al termine dell’esperienza un buono di 150 euro per i partecipanti

LECCO – Anche quest’anno Living Land, in collaborazione con i Comuni nell’ambito di Lecco e Bellano, offre ai ragazzi e ragazze la possibilità di una “estate utile”, durante la quale vivere un’esperienza di crescita personale e di utilità per la comunità. Sono infatti online, disponibili sul loro sito, i bandi dell’offerta formativa estiva rivolta ai ragazzi e alle ragazze nati tra il 2007 e il 2010. L’iscrizione è disponibile fino al 30 Maggio.

L’iniziativa prevede che i ragazzi selezionati svolgano, in gruppi di otto o dieci persone, delle attività di riqualifica e manutenzione di spazi ad uso pubblico, attività a contatto con la natura e con gli animali e attività artistiche accompagnati da un tutor, che garantirà quella particolare attenzione educativa nello svolgimento delle attività che connota il progetto Living Land.

Anche nei Comuni dell’Ambito di Bellano, i partecipanti, in gruppo di otto persone al massimo, svolgeranno per due settimane interventi di riqualifica, manutenzione e pulizia di alcune aree ad uso pubblico in comuni come Abbadia Lariana, Dervio, Mandello, Pasturo, Cortenova e molti altri. .

I periodi di attività, dipendenti dai luoghi, vanno dal 23 Giugno al 4 Luglio, dal 7 al 18 Luglio oppure al 21 Luglio al 1° Agosto. Tutte le esperienze avranno una durata di due settimane e impegneranno i ragazzi dal lunedì al venerdì, per un totale di 32 ore, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 16.00. A ogni ragazzo sarà riconosciuto, al termine dell’esperienza, un buono di 150 euro spendibile in alcune realtà commerciali del territorio, come simbolo dell’impegno e dedizione usati.

Si allegano a questi link i volantini relativi all’Iniziativa LivingLand nei comuni dell’ambito di Lecco e Bellano.