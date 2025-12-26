Coesistenza con i lupi: proposte concrete per la gestione dei carnivori

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo un’interessante lettera giunta in Redazione e dedicata al discusso tema della presenza dei lupi in Lombardia:
“Il declassamento del lupo sta alimentando odio, disinformazione e slogan politici pericolosi.
Ma la gestione dei carnivori non si fa a colpi di propaganda: si fa con dati, competenza e buon senso.
Con il supporto di esperti, Ca.Re ha elaborato una serie di proposte concrete per Regione Lombardia per riportare la gestione dei carnivori su basi scientifiche, equilibrate e ragionevoli.
Cosa chiediamo, in sintesi:
- Nessun abbattimento: a oggi non sussiste alcun elemento per promuovere simili misure
- Serve un monitoraggio serio, con metodi chiari, investimenti adeguati e personale formato
- Gli indennizzi devono andare a chi protegge davvero il proprio bestiame
- Gli animali al pascolo non possono essere abbandonati a se stessi
- Servono gruppi di lavoro locali, competenti e multidisciplinari, in collaborazione con le regioni confinanti
- Vanno isolati haters e provocatori
- E’ urgente una comunicazione nuova, corretta ed equilibrata
Se anche tu pensi che il conflitto con il lupo vada gestito con la testa, non con la pancia,
firma le nostre proposte e chiedi alla politica lombarda responsabilità e coesistenza”.
C. P. – Una lettrice