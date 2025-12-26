Coesistenza con i lupi: proposte concrete per la gestione dei carnivori

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo un’interessante lettera giunta in Redazione e dedicata al discusso tema della presenza dei lupi in Lombardia:

“Il declassamento del lupo sta alimentando odio, disinformazione e slogan politici pericolosi.

Ma la gestione dei carnivori non si fa a colpi di propaganda: si fa con dati, competenza e buon senso.

Con il supporto di esperti, Ca.Re ha elaborato una serie di proposte concrete per Regione Lombardia per riportare la gestione dei carnivori su basi scientifiche, equilibrate e ragionevoli.

Cosa chiediamo, in sintesi:

Nessun abbattimento: a oggi non sussiste alcun elemento per promuovere simili misure

Serve un monitoraggio serio, con metodi chiari, investimenti adeguati e personale formato

Gli indennizzi devono andare a chi protegge davvero il proprio bestiame

Gli animali al pascolo non possono essere abbandonati a se stessi

Servono gruppi di lavoro locali, competenti e multidisciplinari, in collaborazione con le regioni confinanti

Vanno isolati haters e provocatori

E’ urgente una comunicazione nuova, corretta ed equilibrata

Se anche tu pensi che il conflitto con il lupo vada gestito con la testa, non con la pancia,

firma le nostre proposte e chiedi alla politica lombarda responsabilità e coesistenza”.

https://c.org/gpTW4cFTFw

C. P. – Una lettrice