Sul chiosco di Grumo a Lierna: “Ai cittadini non raccontata la realtà dei fatti”

LIERNA – Riceviamo e pubblichiamo una lettera in riferimento all’articolo pubblicato sul nostro quotidiano il 24 ottobre scorso sui lavori in corso al chiosco di Grumo a Lierna, con richiamo in particolare a una dichiarazione della sindaca Simonetta Costantini. Di seguito il contenuto della lettera:

“Si legge nell’articolo pubblicato on line il 24 ottobre scorso a proposito del chiosco di Grumo a Lierna, che i lavori sono ripartiti e in proposito è stato dichiarato dal primo cittadino/prima cittadina (che si voglia) che “…purtroppo c’è stato qualche stop DOVUTO ALLA PIOGGIA…”. Affermazione, questa, almeno limitata, da ritenersi fuorviante e, soprattutto, irrispettosa dell’informazione ai cittadini in quanto non rispondente alla realtà dei fatti.

E’ da ritenersi irriverente un’abitudine disinvolta che non dà spazio a un’informazione precisa e rispondente a tutto campo alla realtà! Si dice invece – vox populi, vox Dei – che la sospensione dei lavori sia stata imposta verso fine giugno 2024 a seguito della necessità di approfondimenti da parte di uno studio legale per conto di un privato e che tali lavori ne abbiano visto la ripresa appunto solo agli inizi dello scorso mese di settembre.

Triste e ingiusto non offrire reale, completa e sincera informazione ai cittadini. Come si usa sentir dire anche per altre realtà territoriali, viene da dire che Lierna merita di più.

Ora si spera che il cronoprogramma per la realizzazione dell’ opera possa essere rispettato senza malcelati ulteriori intoppi e per ridare degno servizio turistico alla bella spiaggia di Grumo”.

Lettera firmata