A Corenno Plinio un “teatro” galleggiante ha accolto “Un pianista fuori posto”

Successo per il concerto al tramonto che si è tenuto ieri sera, venerdì

Soddisfatto il sindaco Stefano Cassinelli: “L’iniziativa rientra in un ampio progetto di tutela e valorizzazione di Corenno Plinio”

DERVIO – “Un pianista fuori posto” è questo il titolo del concerto al tramonto che si è svolto ieri, venerdì, al molo di Corenno Plinio, suggestiva e caratteristica frazione di Dervio grazie all’Amminstrazione comunale e alla Pro Loco.

Su una piattaforma galleggiante si è accomodato Paolo Zanarella con il suo pianoforte a mezza coda dando vita ad un piacevole concerto in una cornice unica e suggestiva.

Soddisfatto il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli: “L’iniziativa rientra nel progetto di valorizzazione di Corenno Plinio. Abbiamo creato questo teatro nuovo collocando una chiatta all’interno del molo di Corenno creando un’atmosfera spettacolare. Sono state 100 le persone che hanno potuto godere dello spettacolo in questa cornice magnifica, numero massimo che ci siamo dati per l’emergenza Covid-19. Siamo molto contenti del successo di questa iniziativa e a nome di tutto l’Amministrazione ringrazio coloro che hanno collaborato e i cittadini di Corenno che ci stanno sostenendo in questo ampio progetto di tutela e valorizzazione di Corenno”.

Servizio Fotografico di Alberto Locatelli