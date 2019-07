Abbadia, gettano un tavolo nel lago. Il Comune pensa al Daspo contro i vandali

Ignoti sradicano un tavolo e buttano nel lago, è successo nella notte ad Abbadia

Il Comune annuncia misure contro i vandali e telecamere

ABBADIA – Episodio increscioso sulle belle rive di Abbadia dove qualcuno ha pensato di staccare uno dei tavoli posizionati davanti alla spiaggia e gettarlo in acqua, a qualche metro dalla riva.

“A seguito di segnalazione d parte di alcune cittadine , che ringraziamo , siamo immediatamente intervenuti per riportate a riva il tavolo ed alla sistemazione degli altri che erano in spiaggia” spiegano dal gruppo comunale Progetto Abbadia.

I presunti autori pare siano stati rintracciati “ma purtroppo non in flagranza – spiegano ancora da Progetto Abbadia – Li abbiamo invitati ad aiutarci a sistemare in tutto”.

La prossima settimana i tavoli saranno fissati di nuovo al terreno. Non è purtroppo la prima volta che arredi urbani sulla passeggiata vengano presi di mira dai vandali e gettati nel lago.

“Invitiamo tutti a sorvegliare ed informarci – proseguono dal gruppo comunale – Per la prossima stagione estiva , che ci consentirà un’organizzazione diversa, valuteremo le possibile ipotesi di sorveglianza delle nostre spiagge . Nell’immediato stiamo prendendo in considerazione la possibilità di emettere dei DASPO urbani per chi venisse colto in atti di vandalismo” .