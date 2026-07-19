Bellagio. Oltre trenta consoli al debutto di “A Consular Evening at Lake Como”

L’iniziativa promossa da Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como punta a creare un appuntamento annuale tra diplomazia e mondo imprenditoriale

Marco Campanari: “La competitività internazionale dipende anche dalla qualità delle relazioni che siamo in grado di costruire”

BELLAGIO – Oltre trenta consoli in rappresentanza di altrettanti Paesi, imprenditori e istituzioni si sono ritrovati sul Lago di Como per la prima edizione di “A Consular Evening at Lake Como”, il nuovo appuntamento dedicato al confronto e al networking promosso da Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como insieme al Corpo Consolare di Milano e della Lombardia.

L’iniziativa, ospitata sulla terrazza rooftop dell’Hotel Palazzo Genazzini di Bellagio, nasce con l’obiettivo di creare un rapporto stabile tra il sistema imprenditoriale dei due territori e il Corpo Consolare di Milano e della Lombardia, inaugurando una nuova tradizione condivisa. Milano, infatti, ospita il Corpo Consolare con il maggior numero di rappresentanze al mondo, una rete che collega oltre 120 Paesi e favorisce relazioni culturali e commerciali.

Alla serata hanno partecipato i componenti dei Consigli Generali delle due associazioni. Dopo l’introduzione di Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio e Console Onorario della Repubblica di Bulgaria in Lombardia, sono intervenuti Verónica Crego, Console Generale dell’Uruguay e Decana del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia, e Fabrizio Lobasso, Vice Direttore Generale per la Crescita e la Promozione delle Esportazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Campanari ha ringraziato i Consoli presenti per il lavoro svolto nel promuovere il dialogo internazionale e la cooperazione tra i Paesi, sottolineando il valore della diplomazia economica. “Questo incontro riflette qualcosa che ritengo stia diventando sempre più importante nel mondo di oggi: lo stretto legame tra diplomazia e impresa. Credo infatti fermamente che, oggi più che mai, la competitività internazionale non dipenda solo dalla qualità dei prodotti e delle tecnologie, ma anche dalla qualità delle relazioni che siamo in grado di costruire“. Il presidente ha quindi espresso l’auspicio che l’iniziativa possa diventare un appuntamento annuale capace di rafforzare il dialogo tra diplomazia, istituzioni e mondo produttivo.

Anche il presidente di Confindustria Como, Gianluca Brenna, ha evidenziato il valore strategico del dialogo tra imprese e diplomazia, sottolineando la volontà del sistema manifatturiero di Como, Lecco e Sondrio di rafforzare la propria vocazione internazionale, non solo attraverso l’export ma anche attirando investimenti, talenti e nuove opportunità.

Nel corso della serata, Verónica Crego ha definito il Corpo Consolare di Milano e della Lombardia “un autorevole crocevia di relazioni, competenze ed esperienze”, mentre Fabrizio Lobasso ha ricordato che l’Italia è oggi il secondo Paese al mondo per diversificazione dell’export. “L’Italia non è solo ‘food, fashion e forniture’, ma è tanto agritech, alta tecnologia, biodiversità, energie rinnovabili, capacità computazionale, ricerca, rigenerazione urbana, infrastrutture. L’Italia è ‘creatività donata al mondo'”, ha affermato, ribadendo il sostegno della rete diplomatico-consolare alle imprese italiane impegnate sui mercati internazionali.