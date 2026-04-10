Bellano celebra 200 anni di navigazione sul Lago di Como tra storia, cultura e crociere sul Lario

Venerdì 17 aprile conferenza “Due secoli a vapore” dedicata alla storia della navigazione lariana

Domenica 19 aprile due crociere sul lago a bordo della storica motonave Milano con itinerari e visite guidate

BELLANO – Bellano celebra due secoli di storia della navigazione sul Lago di Como con una settimana di eventi, incontri e iniziative culturali aperte al pubblico. Dall’11 al 19 aprile è in programma “Navigando il Lago di Como. 200 anni di navigazione tra passato, presente e futuro”, manifestazione promossa da Pro Loco Bellano e dall’associazione Piroscafi Lariani.

L’iniziativa, realizzata con il contributo del Comune di Bellano e dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, in collaborazione con Gestione Navigazione Laghi e con il patrocinio della Camera di Commercio Como-Lecco e del Consorzio B.I.M., punta a valorizzare il ruolo storico, culturale ed economico della navigazione lariana e il suo legame con il territorio.

Cuore del programma è la mostra “1826-2026: 200 anni di navigazione”, allestita al Palasole dall’11 al 19 aprile, con inaugurazione sabato 11 aprile alle 11 e ingresso libero. L’esposizione propone un percorso attraverso due secoli di storia, tra immagini inedite, modellini e strumenti di navigazione. La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, mentre nel fine settimana dalle 10 alle 18, con visite guidate su prenotazione dedicate alle scuole.

Tra gli appuntamenti anche la conferenza “Due secoli a vapore”, in programma venerdì 17 aprile alle 21, con Francesco Albarelli, presidente dell’associazione Piroscafi Lariani, che ripercorrerà l’evoluzione della navigazione lariana a partire dal varo del primo battello a vapore del lago nel 1826.

La rassegna si concluderà domenica 19 aprile con due crociere a bordo della motonave Milano del 1904: “Navigando verso Bellano”, con partenza da Como, Cernobbio, Tremezzo e Menaggio e arrivo a Bellano con visite all’Orrido, al Museo Giancarlo Vitali e allo spazio San Nicolao Arte Contemporanea, e “Meraviglie del Lago”, crociera letteraria alle 14 guidata dallo scrittore Andrea Vitali.

I biglietti sono acquistabili online: 16 euro (ridotto 12) per “Navigando verso Bellano” e 10 euro (ridotto 5) per “Meraviglie del Lago”. Per informazioni è possibile contattare l’infopoint all’indirizzo infopoint@comune.bellano.lc.it.