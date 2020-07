Bellano Jazz Festival, nel fine settimana appuntamento con la musica

Sabato 18 e domenica 19 luglio torna il Bellano Jazz Festival

In programma anche una ‘big jazz session’ con tutti i gruppi partecipanti

BELLANO – Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale organizza il Bellano Jazz Festival, che giunge alla 14° Edizione con una formula completamente nuova, per adattarsi al particolare momento post- covid. Sarà un festival itinerante, con più concerti dislocati in vari punti del paese. L’appuntamento è per il 18-19 luglio.

Come ormai consuetudine il Festival Jazz accompagnerà l’evento “Agoni in Contrada”, che stante le misure sanitarie quest’anno eccezionalmente vedrà serviti i prelibati piatti di pesce nei menu di tutti i ristoranti bellanesi. La scelta dell’Amministrazione è stata quindi quella di allietare gli ospiti con la musica jazz che farà da cornice.

I vari gruppi si esibiranno divisi dalle 19.30 alle 21 per poi unirsi alle 21.30 in Piazza Tommaso Grossi per creare una unica Big Jazz Section e allietare il pubblico con brani di improvvisazione jazzistica.

Il programma nel dettaglio

Sabato 18 luglio, a partire dalle ore 19.30 ci saranno 6 concerti in contemporanea e si esibiranno questi gruppi con artisti di alto livello artistico

Domenica 19 dalle ore 11 , come tutti gli anni , per le vie del Paese , si esibirà la Marching Band – quintetto Swing che ormai da 3 anni ci delizia con musica jazz e blues davvero molto piacevole . Il quintetto è capitanato dal Trombettista Giancarlo Mariani.

Il Festival è sostenuto dal Comune di Bellano, dalla Pro Loco, da Lario Cultura Eventi e vede la direzione artistica del M° Bellanese Roberto Gianola.

QUI il manifesto con il programma