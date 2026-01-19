Bellano, Orrido Magic Lights prosegue fino al 20 marzo

L’evento fa parte dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026

L’installazione è ispirata ad Avatar – The Way of Water e accompagna i visitatori tra i quattro elementi

BELLANO – Prosegue fino al 20 marzo Orrido Magic Lights, l’installazione luminosa che trasforma l’Orrido di Bellano in un percorso immersivo tra luce, suono e narrazione. L’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, continua a valorizzare uno dei luoghi naturali più suggestivi del Lago di Como attraverso un’esperienza serale che mette al centro il dialogo tra natura e tecnologia.

Fino alla prossima primavera l’antico canyon si trasfigura in uno spazio sospeso tra realtà e immaginazione, dove il buio diventa parte integrante del racconto e la forza del paesaggio naturale resta protagonista. L’edizione 2025-2026 trae ispirazione dalle atmosfere del film Avatar – The Way of Water e accompagna i visitatori in un viaggio sensoriale attraverso i quattro elementi: acqua, terra, aria e fuoco.

Lungo il percorso, creature di luce, riflessi e giochi cromatici guidano grandi e piccoli all’interno dell’Orrido, offrendo un’esperienza emozionale e coinvolgente che rinnova lo sguardo su un luogo di alto valore storico e naturalistico. Secondo quanto sottolineato dagli organizzatori, Orrido Magic Lights si conferma così un appuntamento capace di unire divulgazione, intrattenimento e valorizzazione del patrimonio ambientale, attirando un pubblico ampio e trasversale.

L’iniziativa rientra inoltre nel programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, come parte delle attività promosse dal coordinamento Ville e Musei del Lago di Como. Un progetto multidisciplinare e diffuso che accompagna il percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, in programma rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.discoveringbellano.eu.