Bellano. Perde il controllo della moto e finisce nel lago: soccorso 38enne

E’ successo poco dopo le 19.30 lungo la Sp72

Il motociclista soccorso da una barca nei paraggi

BELLANO – I Vigili del Fuoco, tramite il distaccamento di Bellano, sono intervenuti ieri sera poco dopo le 19.30 dopo che una persona a bordo di una motocicletta ha perso il controllo ed è finita nel lago.

Fortunatamente, la persona non ha riportato conseguenze fisiche grazie all’intervento tempestivo di una barca nei paraggi, che ha soccorso il motociclista, un 38enne.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la persona l’area e recuperato la motocicletta, garantendo così la sicurezza stradale e prevenendo eventuali ulteriori incidenti.