Bellezze del Lario: avvio ai lavori sui percorsi panoramici Scabium e di via per Vezio

Lavori di manutenzione Varenna 3-12-25

Sono iniziati i lavori di manutenzione dei sentieri lariani

Il sindaco di Varenna: “Grazie a questi interventi potremo garantire maggiore sicurezza e fruibilità a chi percorre questi sentieri”

VARENNA – Hanno preso il via i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza dei sentieri Scabium e di via per Vezio nei territori comunali di Varenna e Perledo.

L’importo complessivo del progetto ammonta a 211.000 euro, e sarà in gran parte finanziato dal fondo territoriale regionale per lo sviluppo delle valli prealpine.

L’intervento vede la cooperazione della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino come ente capofila, della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino Riviera, del Comune di Perledo e del Comune di Varenna. L’impresa appaltatrice è la Malugani Emilio di Margno, e la progettazione è stata affidata all’ingegner Gabriele Agostoni.

“Questi interventi di manutenzione sono necessari per la messa in sicurezza di due nostri sentieri molto frequentati – ha dichiarato il sindaco di Perledo Fabio Festorazzi – ed è doveroso ringraziare per il sostegno le due comunità montane e il Comune di Varenna”.

Anche il sindaco di Varenna Mauro Manzoni ha espresso la propria soddisfazione: “I sentieri Scabium e di via per Vezio rappresentano due dei percorsi panoramici più suggestivi del nostro lago, apprezzati sia dai residenti che dai numerosi turisti che visitano questi luoghi”.

“Grazie a questi interventi potremo garantire maggiore sicurezza e fruibilità a chi percorre questi sentieri, valorizzando al contempo il nostro patrimonio naturalistico e paesaggistico – ha dichiarato Manzoni – la sinergia tra i nostri territori è fondamentale per la cura e la promozione delle bellezze del Lario”.