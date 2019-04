Soddisfatto il sindaco Vassena: “La Biblioteca ha dimostrato di essere molto attiva”

Tante le attività organizzate durante l’anno tra cui mostre, laboratori ed eventi

DERVIO- Un bilancio positivo quello tracciato dal sindaco di Dervio Davide Vassena in merito all’attività della biblioteca comunale. “Nel 2018 la biblioteca di Dervio ha dimostrato di essere molto attiva. I numeri parlano chiaro: i prestiti sono stati ben 14.049, con un aumento di oltre il 26% rispetto all’anno precedente, nuovo record assoluto nella sua quarantennale storia”.

A contribuire a questo risultato è stato anche l’ormai consolidato servizio di interprestito bibliotecario ed un catalogo di oltre 340 mila titoli (a Dervio ce ne sono oltre 17 mila) consultabile sul portale internet lecco.biblioteche.it.

“Gli utenti – sottolinea il sindaco – hanno imparato anche a prenotare con anticipo i libri di loro interesse, con un servizio che è stato utilizzato ben 2.900 volte nel corso dell’anno, rivolgendosi direttamente in biblioteca o utilizzando da casa mezzi più tecnologici. E dire che gli utenti attivi sono ‘solo’ 656 (comunque incrementati di 84 unità nel 2018), che hanno però letto una ventina di libri a testa nel corso dell’anno. Non va poi dimenticato che se si è di fretta, in biblioteca è possibile usufruire anche della postazione self-service”.

Libri che incrementano di anno in anno grazie al contributo del Comune per l’acquisto dei nuovi quali si aggiungono quelli regalati dagli utenti che consentono di incrementare ogni anno il patrimonio librario di centinaia di titoli e di sostituire libri usurati. “Inoltre – tiene a precisare il sindaco – La biblioteca ha potuto fruire dell’iniziativa della casa editrice Giunti che ha donato anche quest’anno un cospicuo numero di libri per ragazzi”.

Biblioteca che lo scorso hanno ha vissuto anche un momento importante con l’intitolazione (avvenuta il 5 maggio) a Benedetto De Angelis, derviese che si diede molto da fare per farla nascere, senza nulla togliere a tante altre persone che ai suoi tempi, e successivamente, hanno operato per creare e sviluppare la biblioteca. Intitolazione, va ricordato, che è avvenuta a conclusione di un anno di iniziative proposte per celebrare il 40° anno di fondazione.

Libri ma non solo, perché la biblioteca di Dervio ha promosso e organizzato ben 39 laboratori ludico-didattici rivolti alle scuole dell’infanzia e primarie di Dervio e di Vestreno, corsi, mostre ed iniziative tra le quali la festa della donna, la cruciserata, la “Cena in bianco”, la quinta edizione della “Mezza… notte bianca”, la quinta edizione di “Degustando Dervio”, solo per citarne alcune.

“Un’attività – conclude il sindaco – resa possibile grazie al lavoro dalla bibliotecaria Donata Gottifredi, dall’assistente Vittorio Frassi e da chi in forma di volontariato si è occupato dell’apertura e gestione della biblioteca (Paola Fancello, Nicoletta Denti, Beatrice Plazzotta, Martina Paruzzi) e dell’organizzazione di eventi e laboratori per bambini (Manuela Adamo, Clementina Aulenta, Barbara Balbiani, Luca Bettega, Leyla Fumagalli, Silvana Fusi, Michela Lazzaroni, Anna Mattarelli, Sara Negri, Laura Nisticò, Fabiana Piazza, Sabrina Pisciotta, Margherita Sala, Mara Stucchi, Chiara Vera Todeschini, Marina Vergottini, Laura Vitali e Lorena Vitali. Non volendo dimenticare nessuno, ringraziamo inoltre tutti i volontari che hanno collaborato a singoli progetti. Infine, ma non da ultimo, va ricordato che la biblioteca è sempre alla ricerca di volontari e le porte sono sempre aperte”.