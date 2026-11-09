Borse di studio a Varenna, aperto il bando per diplomati e laureati

Il Comune mette a disposizione 1.000 euro per i diplomati e altrettanti per i laureati residenti

Le richieste vanno presentate entro le ore 12 del 5 dicembre

VARENNA – Il Comune di Varenna premia il merito scolastico e universitario con nuove borse di studio rivolte agli studenti residenti che hanno raggiunto risultati di eccellenza nell’anno scolastico e accademico 2025/2026. Il bando è aperto da lunedì 9 novembre e sarà possibile presentare domanda fino alle ore 12 di sabato 5 dicembre 2026.

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale prevede l’erogazione di contributi a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dalle famiglie residenti, con l’obiettivo di sostenere il diritto allo studio e valorizzare l’impegno degli studenti.

Possono partecipare le famiglie residenti a Varenna con figli che, al termine dell’anno scolastico 2025/2026, abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado con una votazione compresa tra 9 e 10 oppure il diploma di scuola secondaria di secondo grado con un risultato tra 90/100 e 100/100.

Il bando è rivolto anche ai laureati residenti a Varenna che non abbiano superato i 29 anni alla data di scadenza e abbiano conseguito il titolo tra il 1° dicembre 2025 e il 30 novembre 2026, con una votazione di 110/110 o 110/110 e lode.

Per presentare la richiesta è necessario utilizzare il modulo predisposto dal Comune, disponibile sul sito istituzionale oppure presso l’Ufficio Protocollo. Alla domanda dovranno essere allegati una copia di un documento d’identità in corso di validità e una copia del diploma o della laurea.

Le richieste potranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo varenna@comune.varenna.legalmailpa.it oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, in piazza Venini 2. Il termine ultimo è fissato alle ore 12 di sabato 5 dicembre 2026.

Lo stanziamento complessivo prevede 1.000 euro destinati ai diplomati delle scuole secondarie di primo e secondo grado e altri 1.000 euro per i laureati. Nel caso in cui le domande ammesse siano più di una, il contributo sarà ripartito proporzionalmente sulla base del sistema di punteggio previsto dal bando. L’erogazione avverrà in un’unica soluzione, mediante accredito sul conto corrente indicato nella domanda, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosaria Maria Malugani, responsabile dell’Area Economico-Finanziaria.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è il sindaco Mauro Manzoni: “Dietro ogni voto c’è un anno di studio, di sacrifici e di passione, ma anche il sostegno di una famiglia. Con queste borse di studio vogliamo dire grazie ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze per i traguardi raggiunti e, allo stesso tempo, offrire un aiuto concreto alle famiglie. Investire sul merito e sul diritto allo studio significa investire sul futuro di Varenna. Invito tutti gli studenti che ne hanno i requisiti a presentare domanda entro il 5 dicembre”.