Castello di Vezio, ecco il calendario delle aperture autunnali e invernali

Da novembre alle festività natalizie sarà visitabile dalle 10 alle 17 con aperture subordinate alle condizioni meteorologiche

Chiusura invernale dal 7 gennaio al 28 febbraio, con riapertura il 1° marzo

PERLEDO – Il Castello di Vezio prepara la stagione autunnale e invernale con un calendario che comprende aperture quotidiane a novembre, date straordinarie a dicembre e visite durante le festività natalizie. Gli orari resteranno fissati dalle 10 alle 17, ma per gran parte del periodo l’accesso sarà subordinato alle condizioni meteorologiche.

Fino al 31 ottobre, il castello sarà aperto tutti i giorni, indipendentemente dal tempo. Dal 1° al 30 novembre, invece, le visite proseguiranno con lo stesso orario, dalle 10 alle 17, ma soltanto se le condizioni meteorologiche lo consentiranno.

Il calendario prevede poi un’apertura straordinaria dal 5 all’8 dicembre, sempre dalle 10 alle 17 e con accesso condizionato dal meteo. Una seconda finestra di apertura è programmata dal 19 dicembre al 6 gennaio 2027: durante questo periodo il castello sarà visitabile ogni giorno, dalle 10 alle 17, condizioni meteorologiche permettendo.

Terminato il periodo delle festività, scatterà la pausa invernale. Il sito resterà chiuso al pubblico dal 7 gennaio al 28 febbraio 2027, per poi riaprire il 1° marzo 2027, quando riprenderà la stagione ordinaria, con apertura quotidiana fino a dicembre.

Il calendario definisce così le possibilità di visita nei mesi autunnali e invernali, con un programma che consente di accedere al castello anche in alcune giornate di dicembre e durante le festività natalizie. Per chi intende organizzare una visita nei periodi in cui l’apertura dipende dal meteo, sarà importante verificare le condizioni previste prima della partenza.