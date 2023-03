Colico. Al Cariboni ciclofficina assegnata, niente da fare per il chiosco

Documentazione in parte mancante nell’unica offerta pervenuta per il chiosco

Il sindaco Gilardi: “Partiremo con la stagione non al completo, siamo dispiaciuti. Valuteremo ora come procedere”

COLICO – Un’apertura di buste dolceamara quella che ha interessato l’assegnazione della ciclofficina e del chiosco nel Parco Cariboni di Colico. Trovato un nuovo gestore per la ciclofficina ma, ancora una volta, nessuno è riuscito ad aggiudicarsi il chiosco, il cui destino rimane per ora incerto. Una domanda è in realtà pervenuta, ma non è stato possibile aprirla a causa della documentazione fornita, risultante incompleta.

Mostra tutto il suo rammarico il sindaco Monica Gilardi: “Siamo dispiaciuti, è già il secondo tentativo ad andare a vuoto. Purtroppo l’offerta arrivata mancava di alcuni requisiti. Cercheremo adesso di capire come muoverci per il chiosco: l’attività avrebbe dovuto essere avviata a inizio aprile, vedremo se ci saranno margini per procedere in un altro modo. Spiace perché la gestione del chiosco rappresentava un’ottima opportunità“. Per quanto riguarda invece la ciclofficina, dopo le verifiche dell’ufficio tecnico potrà diventare ufficialmente operativa.