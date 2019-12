Colico. Il 4 gennaio appuntamento con il concerto di Capodanno

COLICO – Concerto di capodanno in programma sabato 4 gennaio alle ore 21 nell’auditorium di Colico. Per il secondo anno, amministrazione comunale e Pro Loco organizzano una serata indimenticabile per dare il benvenuto al nuovo anno. Protagonista l’orchestra Lake Como Philarmoniker del maestro Roberto Gianola con un programma pensato per rivivere le atmosfere coinvolgenti della famiglia Strauss. Al termine verrà offerto al pubblico un brindisi. La vendita dei biglietti continuerà fino alla sera stessa del concerto, presso la biblioteca comunale, aperta tutti i giorni.