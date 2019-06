Dervio, auto travolta dalla piena del fiume Varrone – IL VIDEO

Anche un’auto è stata travolta dalla piena del fiume Varrone, oggi esondato a Dervio. Evacuato mezzo paese

La forza e la violenza delle acque del fiume filmate in un video. Enormi i danni e i disagi. Ingente la mobilitazione per affrontare l’emergenza

DERVIO – Un’auto travolta e quasi inghiottita, poco prima del ponte sulla ferrovia, da una piena, quella del fiume Varrone, feroce e inaspettata. Sono l’impressionanti le immagini, filmate dal cellulare di un derviese, che testimoniano la furia e la violenza con cui la piena del fiume Varrone si è abbattuta quest’oggi, mercoledì, su Dervio.

Un’emergenza che ha visto attivarsi, prontamente, il sistema di Protezione civile, con il coordinamento della Prefettura, per fronteggiare una situazione che vede in ginocchio l’alto lago e la Valsassina. Tantissimi i mezzi di soccorso giunti, anche dalle Province limitrofe, a Dervio per affrontare da subito i grossi disagi causati dall’esondazione del Varrone.

Mezzo paese è stato evacuato con le persone trasferite all’Oasi del Viandante, a Bellano e a Colico. Le operazioni sono seguite in prima linea dal sindaco Stefano Cassinelli, da pochi giorni eletto.