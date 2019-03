Partito l’intervento per la realizzazione del pontile nell’area di Santa Cecilia

Si studia un’alternativa per non costruire al Fosset, la parola spetterà agli enti

DERVIO – Sono iniziati ieri, mercoledì, i lavori nella zona di Santa Cecilia per la realizzazione del pontile. Un’opera su cui nelle scorse settimane si è accesa l’attenzione e la mobilitazione di alcuni cittadini, intenzionati a ‘salvare’ il Fosset, lo specchio d’acqua così conosciuto in paese dove andrebbe ad essere realizzata la gru per l’alaggio delle barche.

Dopo il confronto con i cittadini e l’amministrazione comunale, la Neo Marine, impresa promotrice del progetto, e che aveva già avuto tutte le autorizzazioni necessarie, ha deciso di trovare una soluzione alternativa.

“Abbiamo iniziato i lavori per la posa del pontile galleggiante, lavori che non interesseranno in questo momento il Fosset ma la restante porzione di area – spiega l’imprenditore Marco Achler – è in corso lo studio di una variante al progetto per la realizzazione della gru in un punto differente dal Fosset, per venire incontro alle richieste avanzate dai cittadini”.

Una variante che, prosegue Achler, “dovrà essere valutata dagli organi competenti. Conclusa la posa del pontile, i lavori si fermeranno per un periodo utile agli enti per le loro valutazioni. Se non avremo risposte, però, i lavori dovranno andare avanti e proseguiranno così’ come da progetto originale”.