Quattro donne impegnate nella tutela dei diritti e in ambito sociale porteranno la propria esperienza sul palco

Mercoledì 25 novembre alle 20.45 al Cinema Teatro Paradise

DERVIO – Arte, musica e testimonianze per affrontare il tema della violenza sulle donne. A Dervio, l’Associazione Musiculturale ImmaginArti e il Coro Femminile CorolLario hanno promosso due iniziative in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: la mostra di pittura di Marilena Visini, inaugurata sabato 21 novembre, e uno spettacolo musicale-teatrale in programma mercoledì 25 novembre.

La mostra, allestita alla Sala Civica Sankara, in via XX Settembre 1-3, è curata da Marco Bartesaghi e raccoglie le opere di Marilena Visini, artista che ha portato sulla tela la fatica di vivere nella malattia, il dolore e il percorso di cura, temi che ha conosciuto anche attraverso la sua professione di oncologa all’Ospedale di Lecco, condividendo esperienze e momenti delicati con le proprie pazienti.

L’inaugurazione, che si è svolta sabato pomeriggio alla presenza dell’artista, è stata accompagnata dal soprano Daniela De Francesco e da un piccolo rinfresco. L’esposizione resterà aperta fino al 20 dicembre, visitabile il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30.

Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 25 novembre, alle 20.45, al Cinema Teatro Paradise, in via Don Ambrogio Invernizzi 34. Sul palco si alterneranno musica, danza e testimonianze, con il Coro Femminile CorolLario, diretto dal maestro Alessio Benedetti, e le ballerine di Elena Woldetatios, del Centro Danza Movimento Lecco.

La serata vedrà inoltre la partecipazione di quattro donne impegnate in ambiti legati alla devianza e alla tutela dei diritti femminili, che porteranno il proprio contributo e la propria esperienza: Giulia Troncatti, presidente del Movimento Italiano Diritti Detenuti; Alessandra Montaleone, dottoressa in Scienze e tecniche psicologiche; Laura De Piaggi, pedagogista; e Chiara D’Alvano, dottoressa in Giurisprudenza.

Le due iniziative, entrambe a ingresso libero, vogliono richiamare l’attenzione sulle molteplici forme della violenza di genere. Non soltanto quella fisica, più immediatamente riconoscibile, ma anche quella psicologica, economica e sessuale, spesso meno visibile e non per questo meno insidiosa.

Il tema viene affrontato anche attraverso il richiamo alla storia dei diritti delle donne in Italia, con tappe che segnano un percorso ancora profondamente legato ai cambiamenti culturali e sociali: il riconoscimento del diritto di voto nel 1945, la parità giuridica tra coniugi nel 1975 e l’abrogazione del delitto d’onore nel 1981.

Pittura e musica diventano così strumenti di sensibilizzazione, capaci di offrire occasioni di riflessione e di dare voce a un messaggio di giustizia, libertà e rispetto. L’invito degli organizzatori è rivolto a tutta la cittadinanza per partecipare allo spettacolo di mercoledì 25 novembre e condividere un momento dedicato alla consapevolezza e al contrasto della violenza sulle donne.