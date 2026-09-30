Diritto allo Studio, Varenna investe 131 mila euro: niente costi per le famiglie

Il Piano approvato dal Consiglio comunale porta la spesa da 64.360 a 131.461 euro e azzera il contributo delle famiglie

Il sindaco Manzoni: “Il Diritto allo Studio non è uno slogan da campagna elettorale, ma una priorità”

VARENNA – A Varenna il Comune aumenta le risorse per il Diritto allo Studio e porta a zero il contributo richiesto alle famiglie per i principali servizi educativi. Il Piano per l’anno scolastico 2026/2027, approvato dal Consiglio comunale lo scorso 29 settembre, prevede una spesa complessiva di 131.461,12 euro, più del doppio rispetto ai 64.360 euro stanziati lo scorso anno.

Il provvedimento introduce tre misure centrali: libri di testo gratuiti per gli alunni della scuola Primaria e della Secondaria di Primo Grado, un contributo di 400 euro per gli studenti delle scuole Superiori e il trasporto scolastico gratuito verso il plesso di Bellano.

Il risultato annunciato dall’Amministrazione è un azzeramento del contributo richiesto alle famiglie: si passa dai 5.643 euro dello scorso anno a zero euro per il 2026/2027.

Per quanto riguarda i libri di testo, il Comune sosterrà integralmente il costo per tutti gli alunni residenti che frequentano la scuola Primaria e la scuola Secondaria di Primo Grado, senza distinzione legata alla situazione economica delle famiglie. L’intervento ha un valore complessivo di 4.200 euro.

Per la prima volta viene inoltre previsto un contributo di 400 euro per ciascuno studente residente iscritto alla scuola Secondaria di Secondo Grado, con ISEE inferiore a 40.000 euro. Il contributo potrà essere utilizzato per libri di testo, trasporto, corsi e laboratori extra. La misura comporta uno stanziamento complessivo di 10.000 euro.

Il trasporto scolastico verso il plesso di Bellano sarà invece completamente gratuito per i bambini e i ragazzi residenti che frequentano la Primaria e la Secondaria di Primo Grado. Sono 18 gli alunni interessati, 12 della Primaria e 6 della Secondaria di Primo Grado, per un investimento di 62.700 euro, la voce più consistente dell’intero Piano.

Il sostegno a nido e scuola dell’Infanzia

Il Piano interviene anche sulla fascia dei più piccoli, in un territorio che deve fare i conti con il calo delle nascite e con una progressiva riduzione dei bambini in età da nido e da scuola dell’Infanzia.

Il Comune ha previsto un contributo per ogni bambino residente iscritto agli asili nido e alle scuole dell’Infanzia in uno dei Comuni della provincia di Lecco. Gli importi e le soglie ISEE saranno definiti nel dettaglio dalla Giunta comunale.

È inoltre prevista una convenzione biennale con Cometa Cooperativa Sociale, che gestisce l’asilo nido “Riccardo Zelioli” e il micronido “La Fabbrica dei Balocchi” di Mandello del Lario. L’accordo garantisce ai residenti di Varenna due posti riservati e il pagamento integrale della retta da parte del Comune, con la sola esclusione della quota di iscrizione.

Nel Piano trova spazio anche una riflessione sulla situazione abitativa. Secondo l’Amministrazione, infatti, il sostegno economico alle famiglie non è sufficiente da solo ad affrontare il calo demografico. Il problema individuato è soprattutto quello dell’accesso alla casa: trovare un affitto a prezzi sostenibili a Varenna è ritenuto particolarmente difficile, mentre l’acquisto di un’abitazione può risultare fuori portata per una famiglia con un reddito medio.

Più risorse, meno costi per le famiglie

Il confronto con il precedente anno scolastico evidenzia un incremento della spesa comunale di oltre 67 mila euro: dai 64.360 euro del 2025/2026 si passa ai 131.461,12 euro previsti per il 2026/2027.

Contemporaneamente, il contributo richiesto alle famiglie scende da 5.643 a zero euro.

L’Amministrazione precisa inoltre che le risorse destinate al Piano non provengono dall’imposta di soggiorno, ma dal bilancio ordinario del Comune. Secondo quanto riportato nel comunicato, la disponibilità sarebbe stata resa possibile dalla gestione delle risorse comunali e dai margini destinati al sostegno delle famiglie e dei giovani, in un contesto segnato anche dalla riduzione dei trasferimenti statali agli enti locali.

Tra le altre misure previste dal Piano figurano i contributi alle famiglie per la scuola Primaria di Bellano e Lierna, il finanziamento dei progetti “Sport” e “Protezione Civile” per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Mons. L. Vitali” di Bellano e i contributi ai Comuni di Bellano e Lierna per la gestione e manutenzione degli edifici scolastici.

Previsto anche un sistema di rette per la mensa modulato sulla base dell’ISEE, con fasce di contribuzione a partire da 2,50 euro, oltre a 4.000 euro complessivi destinati alle borse di studio per gli studenti meritevoli delle scuole Secondarie e per i laureati universitari under 29.

Il sindaco Mauro Manzoni rivendica la portata della scelta contenuta nel nuovo Piano: “Con questo Piano per il Diritto allo Studio facciamo un passo che negli anni scorsi sarebbe sembrato impensabile: azzerare completamente il contributo richiesto alle famiglie, aumentando allo stesso tempo in modo significativo l’impegno finanziario del Comune”.

“Non è un caso isolato, ma il punto più alto di un percorso che portiamo avanti da anni: ogni volta che le condizioni del bilancio comunale lo hanno permesso, abbiamo scelto di fare di più per i nostri ragazzi e per le loro famiglie, non di meno”, prosegue il sindaco.

” I libri di testo gratuiti, il trasporto gratuito verso Bellano e il contributo di 400 euro per ogni studente delle scuole Secondarie di Secondo Grado sono la prova concreta che il Diritto allo Studio, per questa Amministrazione, non è uno slogan da campagna elettorale, ma una priorità che si traduce ogni anno in scelte di bilancio precise e verificabili”.

Manzoni dedica poi un passaggio ai bambini più piccoli e al tema della permanenza delle famiglie sul territorio: “Sono sempre meno, lo sappiamo, e sappiamo anche che il problema più grande per chi vorrebbe venire a vivere a Varenna con una famiglia giovane non è la scuola, ma la casa, introvabile in affitto e ormai proibitiva da acquistare per chi non ha grandi disponibilità economiche”.

“Non possiamo risolvere da soli questo problema, ma possiamo e vogliamo fare in modo che chi ha già un figlio piccolo a Varenna, o deciderà di averlo, non si senta mai solo. E lo facciamo con risorse nostre, gestite con serietà”.

La conclusione del sindaco guarda quindi alla prospettiva più ampia del Piano: “Siamo convinti che investire sui giovani cittadini di Varenna, dal primo giorno di nido fino all’università, sia il modo migliore per investire sul futuro del nostro paese”.