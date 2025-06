Evento PlasticFree ad Abbadia Lariana: raccolti 50 kg di rifiuti

I 13 volontari hanno passato la mattinata a ripulire il lungolago e il parco Ulisse Guzzi

Prossimi eventi il 13 luglio a Imbersago e il 27 luglio a Lecco

ABBADIA LARIANA – Il senso civico e la volontà di cambiamento trionfano sul caldo torrido e le schiere di turisti: ad Abbadia Lariana 13 volontari si sono riuniti, sabato 28 giugno, per l’evento di pulizia ambientale PlasticFree.

Dalle 9.30 e per due ore i volontari, sotto la guida di Fabio Moneta, hanno zigzagato fra gli ombrelloni e le salviette di chi si godeva il lago, arrivando alla fine dell’evento a raccogliere oltre 50 kg di rifiuti. Le zone ripulite sono il Lungolago e il Parco Ulisse Guzzi.

PlatsicFree è un’associazione nata nel 2019 per contrastare ’inquinamento da plastica sensibilizzando nel mentre più persone possibili. L’associazione, apolitica e apartitica, è composta da volontari che si impegnano in progetti concreti e in battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica. L’associazione è presente in oltre 30 nazioni in tutto il mondo.

I prossimi eventi nella Provincia sono previsti il 13 luglio a Imbersago e il 27 luglio a Lecco.