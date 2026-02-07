Fermata soppressa a Varenna, Trenord replica: “Applichiamo l’ordinanza del Comune”

L’azienda respinge l’ipotesi di una decisione unilaterale e fa riferimento alla sicurezza stradale

L’azienda dei trasporti: “Abbiamo rispettato l’ordinanza del sindaco”

VARENNA – “Nessuna scelta unilaterale di Trenord, ma il solo rispetto del Codice della Strada da parte dall’operatore del servizio bus, in seguito all’ordinanza del sindaco”. Non ci sta Trenord a passare dalla parte del torto e risponde, a stretto giro, alle accuse del primo cittadino Mauro Manzoni che, con una nota diffusa nel primo pomeriggio di oggi, sabato 7 febbraio, aveva accusato la società che gestisce i trasporti ferroviari regionale di aver agito in maniera unilaterale, dichiarandosi pronto a denunciarla per interruzione di pubblico servizio.

Una presa di posizione forte, contro la soppressione della fermata dei bus sostitutivi a Varenna in marcia verso Lecco, a cui fa da contraltare un’altrettanta decisa risposta di Trenord che scarica sull’amministrazione comunale e in particolare sul sindaco la responsabilità della scelta presa a seguito dell’ordinanza con cui Manzon ha inibito il passaggio dalla via centrale del paese esclusivamente ai bus sostitutivi di Trenord (effettuati dalla società Busitalia) provenienti da Sondrio-Colico e diretti a Lecco.

“L’ipotesi, proposta dal Sindaco, di ingresso di tali mezzi fino alla località Malpensata, in territorio di Perledo, è stata sempre scartata poiché avrebbe comportato un’inversione di marcia senza le necessarie condizioni di sicurezza per l’operatore bus” fanno sapere da Trenord, precisando che, rispetto alla scorsa estate, la situazione sarebbe resa ancora più complicata dalla presenza di parcheggi nella zona (che sarebbero stati invece eliminati nell’estate 2025).

Da qui la scelta, effettuata dalla società che gestisce il servizio sostitutivo, di escludere la possibilità di effettuare fermata a Varenna per i bus in direzione sud, supportata, aggiungono da Trenord, “dal fatto che il servizio ferroviario è comunque garantito da un treno ogni ora in entrambe le direzioni. I viaggiatori che si servono delle relazioni locali provenendo da nord possono scendere a Fiumelatte e utilizzare il bus che, in direzione nord, effettua fermata a Varenna”.