Fondo Ambiente Italiano: camminata sul Sentiero del Viandante il 16 maggio per la biodiversità

Appuntamento promosso dalla Delegazione FAI di Lecco in occasione della Giornata mondiale della biodiversità

Percorso da Gittana a Bellano fino all’Orrido con il professor Andrea Tintori, tra geologia e natura, su un tracciato adatto anche ai bambini

BELLANO – In occasione della Giornata mondiale della biodiversità, in programma il 22 maggio, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano lancia la campagna di sensibilizzazione #FAIbiodiversità, promuovendo in tutta Italia un ampio calendario di iniziative dedicate alla scoperta e alla tutela del patrimonio naturale.

Tra sabato 23 e domenica 24 maggio, in 25 Beni FAI si terranno le “Camminate nella biodiversità”, affiancate da oltre 100 iniziative organizzate dalle Delegazioni FAI. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico, adulti e bambini, in un’esperienza di conoscenza consapevole tra paesaggi naturali e agrari, giardini storici, parchi, saline, boschi e zone umide, per valorizzare la ricchezza degli habitat e delle specie animali e vegetali del Paese, diffondendo una cultura della natura e promuovendo buone pratiche di tutela.

In questo contesto si inserisce anche l’iniziativa proposta dalla Delegazione FAI di Lecco, con il patrocinio del Comune di Bellano, che anticipa gli appuntamenti a sabato 16 maggio con una passeggiata lungo il Sentiero del Viandante, nel tratto da Gittana a Bellano fino all’Orrido. L’escursione sarà accompagnata dal professor Andrea Tintori, già docente presso l’Università degli Studi di Milano alla facoltà di paleontologia.

Attraverso il racconto dell’esperto e l’osservazione diretta degli elementi del percorso – dalle pietre del ciottolato ai muretti a secco fino ai materiali presenti lungo il sentiero – i partecipanti saranno guidati in un viaggio a ritroso nel tempo, fino a immaginare le montagne del territorio quando erano sommerse dall’acqua.

La formazione geologica e i successivi mutamenti hanno infatti inciso sullo sviluppo della vegetazione e degli esseri viventi, contribuendo a modellare il paesaggio attuale. Un percorso che permette di comprendere anche come l’intervento umano abbia, in alcuni casi, alterato l’equilibrio naturale costruito dalla biodiversità.

Il tracciato, in parte nel bosco e in parte panoramico, è di facile percorrenza ed è adatto anche ai bambini; si raccomanda l’utilizzo di scarpe sportive. Per chi lo desidera, è previsto un picnic da ritirare alla partenza dell’escursione.

Il ritrovo è fissato a Gittana, frazione di Perledo, alle 9.30 davanti alla chiesa; è consigliato l’accesso da Varenna. Disponibile un parcheggio gratuito in viale Progresso 23. Il contributo richiesto è a partire da 15 euro per gli iscritti FAI e 20 euro per i non iscritti, mentre con picnic incluso è rispettivamente di 30 e 35 euro. La partecipazione è gratuita per i bambini sotto i 16 anni. Prenotazione obbligatoria tramite il sito FAI.