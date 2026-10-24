Guardia medica a Mandello, Schierarsi Lecco chiede chiarimenti al sindaco

L’associazione apprezza il ritorno dell’ambulatorio dalle 8 alle 20, ma sottolinea che il servizio non sostituisce l’assistenza notturna

Al sindaco Riccardo Fasoli vengono chieste informazioni sui servizi garantiti dopo le 20 e sulle iniziative per ripristinare la guardia medica notturna

MANDELLO DEL LARIO – Il ritorno del servizio ambulatoriale dalle 8 alle 20 non risolve la questione della guardia medica notturna a Mandello del Lario. A sottolinearlo è l’Associazione Schierarsi Lecco, che chiede al sindaco Riccardo Fasoli chiarimenti sull’assistenza sanitaria garantita ai cittadini dopo le 20 e sulle iniziative intraprese per ripristinare il servizio nelle ore notturne.

L’associazione accoglie positivamente il ritorno dell’ambulatorio diurno, ma invita a non confonderlo con la guardia medica notturna. “Anche se apprezziamo il ritorno di questo servizio, non possiamo evitare di parlare di una questione importante. È una distinzione semplice, ma fondamentale, che non può essere ignorata né piegata a esigenze di comunicazione politica”.

Per Schierarsi Lecco, il nodo centrale resta la disponibilità dell’assistenza nelle ore notturne. “Un ambulatorio diurno e un servizio di assistenza notturna sono due realtà diverse. Se la guardia medica non è operativa durante la notte, il problema resta irrisolto”.

Da qui la richiesta di un chiarimento da parte dell’amministrazione comunale: “Il sindaco Riccardo Fasoli chiarisca ai cittadini quale servizio sia stato effettivamente attivato e quali iniziative concrete siano state intraprese per ripristinare l’assistenza notturna. Non servono annunci rassicuranti, ma risposte precise, impegni verificabili e tempi certi”.

La questione, secondo l’associazione, riguarda tanto la tutela della salute quanto la trasparenza delle informazioni sui servizi disponibili. “La sanità territoriale non si difende con le parole, né presentando un servizio per ciò che non è. Si difende garantendo risposte concrete ai bisogni delle persone, soprattutto nelle ore in cui l’assistenza è più difficile da trovare”.

Schierarsi Lecco richiama inoltre la responsabilità politica legata alla gestione della vicenda, ribadendo che, in assenza di un servizio notturno, non si possa parlare di un suo ripristino. L’associazione ritiene quindi necessario che i cittadini sappiano con chiarezza quale assistenza sia effettivamente garantita dopo le 20.

Infine, l’appello al primo cittadino affinché si intervenga sulla questione: “Al sindaco chiediamo un’accelerata su questa tematica molto importante e sentita dai cittadini. Sulla salute dei cittadini non bastano le dichiarazioni: servono servizi effettivi e responsabilità precise”.