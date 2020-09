Il Giro d’Italia Giovani arriva sul lago: “via!” alla tappa Colico-Colico

Il Giro d’Italia Under 23 oggi fa il giro… del lago. Partenza e arrivo a Colico

Giovani ciclisti in gara, occhi puntati sul mandellese Luca Colnaghi

COLICO – Un evento che è una festa dello sport sul lago: è partita, posticipata alle 13.30 (anziché alle 12.15), la sesta tappa del Giro d’Italia Under 23 che oggi si svolge interamente intorno al Lario, con il giro completo del Lago di Lecco e di Como, affrontato a partire dal versante lecchese in senso orario.

È una tappa di 157,1 km che parte da Colico e attraverserà le strade sulle due sponde del lago, passando dai due capoluoghi, Lecco e Como, per fare ritorno a Colico. Centotrenta ciclisti allo start, 31 team in gara.

Partenza da Piazza Garibaldi di Colico, dove è stato allestito in mattinata il ‘villaggio’ e il palco che ospiterà la presentazione delle squadre e le premiazioni, il tutto in una bella giornata di sole sul lago e in clima di grande entusiasmo tra i presenti.

“E’ una giornata speciale – sottolinea il sindaco di Colico, Monica Gilardi – siamo molto felici di ospitare il Giro Giovani. Per noi è importantissimo, ci abbiamo creduto molto e siamo entusiasti che la tappa Colico-Colico sia parte di questo grande evento. E’ anche una bellissima giornata, il nostro lago non tradisce mai, ci auguriamo che tutti gli sportivi, il pubblico e la cittadinanza possano goderne appieno”.

Due giovani lecchesi in gara

“Se i corridori durante la gara non potranno soffermarsi sulle bellezze del nostro lago, chi ci guarda da fuori e vedrà ed è una bella verina per il nostro territorio” sottolinea Sandro Bonacina, presidente del Comitato Lecco della Federazione Ciclismo italiana.

“Questa è una tappa non riserverà grosse difficoltà – aggiunge Bonacina – e potrebbe concludersi con una volata”. In gara c’è il campione mandellese Luca Colnaghi, reduce dal trionfo della 2° e 3° tappa del ‘Giro’ (qui l’articolo), e il bellanese Filippo Conca.

“Colnaghi ha fatto due cose meravigliose – prosegue Bonacina – anche nella tappa di ieri si è distinto. Spiace per Conca che è tardato finora, mi auguro che in queste ultime tappe si possa rifare”.

Colnaghi: “Una grande emozione”

“Fare una manifestazione così importante sulle strade di casa è veramente una grande emozione” ha commentato Luca Colnaghi nella presentazione sul palco della sua squadra, la Zalf Euromobil Désirée Fior.

Il tracciato e gli orari del passaggio

La partenza, che era prevista intorno alle 12.15, è stata posticipata alle 13.30. Cambiano quindi, con un’ora circa di ritardo, gli orari di passaggio della gara precedentemente comunicati dagli organizzatori:

Il podio finale

A tagliare per primo il traguardo è stato il ciclista belga Jordi Meeus seguito dall’italiano Cristian Rocchetta, al terzo posto ancora un ciclista belga Arne Marit.

Domani si replica da Barzio

Quella sul lago non sarà l’unica tappa nel lecchese: domani, venerdì, il Giro under 23 riprenderà a correre da Barzio verso la Valtellina, con arrivo a Montespluga.

Le immagini da Colico

Il passaggio da Lecco