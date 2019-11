Lierna. Il sindaco difende i lavori: “Protesta pseudo ‘ecologista’ e politica”

L’intervento alla piazza di Lierna ha già alzato un polverone per l’abbattimento di otto cipressi

Il sindaco risponde in una lettera. “Protesta pseudo ecologista di matrice politica”

LIERNA – Il caso, dopo le pagine dei giornali locali, era arrivato anche in Regione con gli interventi del PD e M5S, questi ultimi erano intervenuti anche con un’interrogazione e un sopralluogo nella nuova piazza per chiedere conto di quella riqualificazione che ha previsto l’abbattimento degli otto cedri presenti.

Piazza IV Novembre è al centro della disputa, con un comitato di cittadini che nei giorni precedenti ai lavori aveva chiesto di fermare il cantiere. Il sindaco Silvano Stefanoni, della Lega, ha deciso di intervenire in una lettera, difendendo l’intervento.

“Nelle ultime settimane la nostra bella Lierna è salita alla ribalta della cronaca quasi Nazionale per volontà di pochi, che hanno montato ad arte una protesta pseudo ecologista con chiara matrice politica. Ritengo fondamentali in una democrazia i contributi di un’opposizione costruttiva e la libertà di gradimento di un progetto, che nasce dalla definizione personale, oggettiva ed emotiva, di bellezza, ma mi sorprendono moltissimo le richieste della minoranza in merito alle affermazioni sulla documentazione dei lavori della piazza IV novembre all’indomani dell’inizio degli stessi, visto che tutti i documenti ufficiali sono in loro possesso dall’avvio di tutto l’iter di 5 anni or sono, comprese le approvazioni di tutti gli enti preposti, avvenute nei mesi successivi fino ai giorni nostri” spiega Stefanoni

“Non riesco , invece, ad esprimermi sui pseudo ecologisti, che non si sono fatti vivi in comune, per visionare la documentazione, come molti altri cittadini hanno fatto, e, limitandosi ad ascoltare una sola campana, si sono impegnati a diffondere come verità questa versione dei fatti su facebook, giornali etc. etc”.

Perplesso per interrogazioni PD e M5S

“Anche le interrogazioni in consiglio regionale del PD di Raffaele Straniero e del M5S di Raffaele Erba -scrive il sindaco – mi hanno lasciato alquanto perplesso, perché anche loro non si sono rivolti in Comune per avere la documentazione o qualsiasi chiarimento al riguardo, ma basandosi esclusivamente sulle informazioni e sulla strumentalizzazione politica ricevute si sono mossi, accusando di deturpazione di un bene monumentale ed ambientale e minacciando la revoca del contributo di regione Lombardia, legato alla riqualificazione della piazza.

Al contrario Regione Lombardia, la Sovraintendenza e tutti gli Enti coinvolti, grazie alla loro indiscussa competenza, non hanno sottovalutato nessun dettaglio e tanto meno hanno dato parere favorevole all’abbattimento di 8 cipressi se la loro presenza non fosse stata ritenuta pericolosa per l’incolumità dei lavori, che si andava ad intraprendere, e la loro stabilità futura non fosse messa in discussione. In accordo con tutti gli enti sopracitati i cipressi verranno ripiantati già ad una certa altezza, la fontana verrà restaurata e verranno ripristinati i giochi d’acqua e la scalinata verrà anch’essa ripristinata, conservando tutta la gradinata. Tutto ciò è verificabile nella documentazione del progetto depositato”.

“L’Amministrazione Comunale, la Regione Lombardia e tutti gli Enti interessati si sono impegnati, come sempre in tutti i beni pubblici, a preservare, a curare e tutelare sia il bene storico-monumentale sia quello ambientale”.

Stefanoni si rivolge anche alla famiglia Castiglioni

“Ed i nipoti Castiglioni, famoso scultore, che molti anni ha vissuto a Lierna, perché non ricordano correttamente come si sono svolte le vicende, che l’hanno legato al nostro paese. Castiglioni è ritornato ad essere conosciuto ai più solo grazie a all’Amministrazione degli ultimi 10 anni, perché la storia lo aveva oscurato quasi completamente, per aver lavorato nel ventennio fascista. Infatti solo sotto l’amministrazione Zotti nel 2009 viene portata a Lierna questa donazione in pessimo stato di conservazione in quanto stipata per anni in un magazzino fatiscente.

Non mi risulta che i nipoti Castiglioni abbiano mai contribuito alla manutenzione del ricordo del nonno. Nelle ultime elezioni comunali Piero Castiglioni era in lista con il candidato sindaco Rumi: quest’ultimo è stato l’architetto, che, come assessore della precedente Amministrazione , ha seguito il progetto della Piazza IV Novembre dal 2009 al 2018. E quindi, se la sua lista avesse vinto le ultime consultazioni elettorali e fosse stato eletto, l’ing. Piero Castiglioni avrebbe sconfessato il suo Sindaco?

Vorrei, infine, ricordare ai nipoti Castiglioni, che i liernesi hanno da anni onorato il ricordo del loro nonno, intitolandogli non una stretta via interna al paese e nascosta alla maggior parte dei turisti, che animano le nostre strade, piazze e spiagge in estate, ma il lungo lago centrale di Lierna”.