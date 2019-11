Mandellesi sul palco con Paolo Ruffini, tra risate e goliardia

Il ‘Paolo Ruffini Show’ è arrivato al Teatro De André di Mandello

Tante risate e pubblico protagonista sul palco con l’attore

MANDELLO – Una risposta così disinvolta dei suoi spettatori, forse non se l’aspettava neppure lui: e così la serata al Teatro De André di Mandello è stata un successo di ilarità, per il pubblico e per lo stesso Paolo Ruffini, attore e conduttore Tv che venerdì ha fatto tappa con il suo show nella cittadina lariana.

Uno scambio di battute e ruoli iniziato fin da subito, è bastato coinvolgere i presenti alla sigla di apertura per cedere il microfono al mandellese ‘Michelino’ e far scattare il karaoke, con l’attore che, sorpreso e divertito, ha preso il posto in platea lasciando il palco all’improvvisato e appassionato cantante.

Il rapporto con il pubblico è stata una costante dello spettacolo al De André, Ruffini ha saputo coinvolgere in prima persona gli astanti, trascinandoli con sé sulla scena e nei suoi goliardici sketch. Così un’improbabile ‘cappuccetto rosso’ e un altrettanto improbabile lupo, insieme a cacciatore e narratore, hanno dato vita alla nota fiaba riscoperta, però, in una chiave decisamente esilarante. I mandellesi sono stati al gioco, strappando sorrisi e risate ai loro concittadini in teatro.

Risate ma anche momenti di riflessione nei monologhi proposti dall’attore sul tema della felicità, un concetto di cui siamo ormai poco abituati a parlare, delle tecnologie sempre più invasive nella vita quotidiana e delle abitudini così trasformate in una manciata di anni.

Nel mezzo c’è stato spazio anche per un fuori programma: una dimostrazione di mentalismo del mandellese Davide Vicini che, in vista dello spettacolo, aveva scritto una lettera a Ruffini invitandolo ad un esperimento. Una sfida accettata dall’attore che lo ha chiamato sul palco.