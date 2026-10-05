Mandello aderisce a “Pensiero d’Autunno”: raccolta solidale per i bambini de “La Nostra Famiglia”

Dal 5 al 31 ottobre i cittadini potranno portare in Municipio piccoli doni nuovi

La raccolta è promossa da Civico 1 – Giovani al Centro in collaborazione con IRCCS Eugenio Medea e La Nostra Famiglia

MANDELLO DEL LARIO – Per la prima volta Mandello del Lario entra ufficialmente nella rete di solidarietà di “Pensiero d’Autunno”, la raccolta solidale arrivata alla sesta edizione e promossa da Civico 1 – Giovani al Centro in collaborazione con IRCCS Eugenio Medea e La Nostra Famiglia.

L’iniziativa punta a raccogliere piccoli doni destinati ai bambini e ai ragazzi accolti presso la struttura de La Nostra Famiglia di Bosisio Parini. Anche la comunità mandellese potrà contribuire alla raccolta: dal 5 al 31 ottobre 2026, infatti, i cittadini potranno consegnare i propri doni direttamente presso il Municipio.

Il punto di raccolta sarà allestito all’Ufficio Protocollo, al piano terra del Comune di Mandello del Lario, in Piazza Leonardo Da Vinci. Le consegne saranno possibili negli orari di apertura al pubblico del Municipio.

Sono diversi i prodotti che possono essere donati: bolle di sapone, camomilla in filtri, prodotti per l’igiene personale e materiale di cancelleria. Tutti i beni consegnati dovranno essere rigorosamente nuovi.

A sostenere pubblicamente la partecipazione del Comune sono l’assessore al Commercio e Turismo Silvia Nessi e l’assessore ai Servizi Sociali Silvia De Battista, che sottolineano il significato della prima adesione di Mandello all’iniziativa.

“Siamo orgogliosi di aderire per la prima volta a questa importante rete di solidarietà che unisce tanti Comuni del nostro territorio”, dichiarano congiuntamente Nessi e De Battista. “Trattandosi della nostra prima partecipazione a “Pensiero d’Autunno”, desideriamo lanciare un messaggio forte di vicinanza e affetto ai bambini e ai ragazzi de “La Nostra Famiglia”. Invitiamo calorosamente tutta la cittadinanza, le famiglie e le attività commerciali di Mandello a sostenere il progetto con la generosità e la sensibilità che da sempre caratterizzano la nostra comunità”.

L’Amministrazione comunale rivolge quindi l’invito a partecipare alla raccolta a cittadini, famiglie e attività commerciali, attraverso una donazione che possa contribuire concretamente alle attività di solidarietà rivolte ai bambini e ai ragazzi accolti presso la struttura di Bosisio Parini.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile fare riferimento all’indirizzo email civicolbosisio@gmail.com.