Mandello, anziano scomparso. In serata ricerche anche con i cani

Soccorritori al lavoro per individuare Sergio Goghi, 85 anni

Ricerche nei boschi e in serata con i cani molecolari nella zona del lago

MANDELLO – Sono partite nel pomeriggio e sono proseguite fino a sera le ricerche di Sergio Coghi, 85enne di Mandello di cui da domenica sera non si hanno più notizie.

Dalle 14 di lunedì, l’elicottero del 118 ha sorvolato l’area boschiva sopra il paese mentre da terra squadre del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco hanno perlustrato la zona, da Maggiana a Rongio.

Davanti alla stazione dei Carabinieri è stato allestito il campo base dei soccorritori, dove intorno alle 19 sono arrivati anche i cinofili dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Giussano. Quattro i cani da ricerca di razza Bloodhound (detto anche cane di Sant’Umberto) portati in loco per cercare di individuare l’85enne.

I cani hanno fiutato oggetti personali dello scomparso nel tentativo di trovare un traccia olfattiva del suo passaggio in Mandello Bassa, dove diverse persone, hanno segnalato di aver notato il signor Coghi, domenica pomeriggio, nelle vicinanze della gelateria sul lago.

L’anziano ha scarsa lucidità “ma nonostante questo si è sempre spostato senza problemi per il paese e rientrava normalmente per cena – spiega una familiare – domenica sera, non avendolo visto rientrare, abbiamo subito iniziato a cercarlo per il paese”.

All’indomani è stato diffuso un appello a chiunque abbia informazioni utili di contattare le forze dell’ordine oppure avvisare la famiglia ai seguenti recapiti: 3384281339 o 3335800296.