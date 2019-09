Mandello, aperto il bando per l’assegnazione di 24 borse di studio

MANDELLO – L’Amministrazione Comunale di Mandello, con apposito Bando di Concorso, mette in palio 24 borse di studio a favore degli studenti che nell’anno scolastico 2018/2019 hanno frequentato le Scuole Secondarie di 2° grado, statali o legalmente riconosciute.

La media per concorrere alla borsa di studio è stata fissata in punti 7,20 per i primi 4 anni e in 70/100 per coloro che hanno frequentato il 5° anno; pertanto gli interessati, se hanno conseguito o superato tale media e sono in possesso dei requisiti precisati nel Bando di Concorso, possono consegnare all’Ufficio Istruzione entro e non oltre le ore 13,00 del 18 ottobre 2019 la domanda di partecipazione corredata dei documenti richiesti.

La consegna avverrà entro la fine dell’anno in concomitanza con la consegna delle civiche benemerenze. Premieremo chi ha fatto grande Mandello e chi, ci auguriamo, la farà grande in futuro!