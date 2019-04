Pauzero Band: tributo a Laura Pausini e Renato Zero

Appuntamento al cineteatro De Andrè, domenica 14 aprile

MANDELLO – Sulle note delle canzoni di Laura Pausini e Renato Zero, l’Avis di Mandello ha deciso di organizzare lo spettacolo “Una goccia per la vita”.

Sarà una serata all’insegna della musica e del divertimento, ma si propone anche con un’altra importante finalità: “Noi di Avis Mandello, nell’organizzare questa serata, ci siamo posti due obiettivi: il primo è sensibilizzare tutte le persone a riflettere e valutare l’importanza di scegliere di diventare donatori di sangue, il secondo è offrire uno spettacolo di ottimo livello”.

Lo spettacolo si terrà domenica 14 aprile alle 21 al cineteatro comunale De Andrè.

Per chiedere informazioni la sede è aperta il martedì e il venerdì dalle ore 21 alle 22.30 in via Dante, 47.