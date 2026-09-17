Mandello del Lario, 34 borse di studio per studenti e neolaureati

Ventiquattro borse da 250 euro per gli studenti delle superiori e dieci da 400 euro per i neolaureati

I bandi riguardano l’anno scolastico 2025-2026 e l’anno accademico 2024-2025. Scadenza alle 13 del 16 ottobre

MANDELLO DEL LARIO – Il Comune di Mandello del Lario rinnova anche quest’anno il programma di incentivi allo studio rivolto ai giovani meritevoli residenti sul territorio comunale. Sono complessivamente 34 le borse di studio messe a disposizione dall’Amministrazione, attraverso due bandi distinti destinati agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e ai neolaureati.

Il primo bando prevede l’assegnazione di 24 borse di studio del valore di 250 euro ciascuna agli studenti che, nell’anno scolastico 2025-2026, abbiano conseguito una media non inferiore a 7,5. Per gli studenti del quinto anno il requisito è un voto di maturità pari o superiore a 75/100. In caso di diploma conseguito con lode, il valore della borsa sale a 300 euro.

Il secondo bando è invece rivolto ai neolaureati e prevede 10 borse di studio del valore di 400 euro ciascuna. Possono concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea nei termini previsti dall’anno accademico 2024-2025, presso università pubbliche o paritarie, con esclusione delle università telematiche, e con una votazione pari o superiore a 100/110.

“Sostenere il diritto allo studio e premiare l’impegno dei nostri giovani sono i pilastri fondamentali dell’azione di questa Amministrazione. A tutti gli studenti che parteciperanno al bando vogliamo dire: siate fieri del traguardo che avete raggiunto, ma consideratelo solo un punto di partenza. Il vostro talento e il vostro impegno sono le fondamenta su cui costruirete il vostro futuro e, con esso, quello del nostro territorio”, commenta l’assessore all’Istruzione Silvia De Battista.

Per conoscere nel dettaglio i requisiti, le modalità di assegnazione e le eventuali suddivisioni delle borse è necessario consultare il bando completo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mandello del Lario.

Le domande dovranno essere presentate entro le 13 del 16 ottobre 2026 all’indirizzo e-mail info@mandellolario.it, compilando il modulo allegato e trasmettendo anche i certificati richiesti.