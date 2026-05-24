Mandello del Lario, grande partecipazione per il “Michy Motor Day”

Grande partecipazione per la manifestazione organizzata dall’associazione “Michy… sempre con noi” in piazza del Mercato

Oggi la seconda giornata con esposizioni e accensione dei motori in ricordo di Michele

MANDELLO DEL LARIO – Piazza del Mercato gremita e grande partecipazione per il “Michy Motor Day 2026”, la manifestazione dedicata al mondo dei motori, della solidarietà e dell’aggregazione organizzata dall’associazione “Michy… sempre con noi” nel ricordo di Michele, il bambino scomparso nel 2015 dopo aver combattuto contro un sarcoma osseo.

Per la prima volta ospitato a Mandello del Lario dopo le precedenti edizioni ad Abbadia Lariana, l’evento ha richiamato numerosi appassionati, famiglie e curiosi tra motori, spettacoli e iniziative solidali.

Tra i momenti più apprezzati della giornata inaugurale l’esibizione dei ragazzi dello “Stunt team”, insieme agli spazi dedicati all’intrattenimento, alla cucina allestita in piazza del Mercato e alla musica proposta dalla Project Rock School.

La manifestazione prosegue anche oggi, domenica 24 maggio, con esposizioni di auto, moto, fuoristrada e camion, la messa in ricordo di Michy nella chiesa arcipretale di San Lorenzo, l’accensione dei motori e le attività organizzate nell’area dei giardini a lago. Nel pomeriggio la conclusione dell’evento con il taglio della torta e l’estrazione dei premi.