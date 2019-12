Mandello, malore al volante: 79enne esce di strada e urta due auto

Anziano di Mandello grave dopo aver accusato un malore alla guida

Perde il controllo dell’auto e finisce contro due vetture parcheggiate

MANDELLO – E’ stato trasportato all’ospedale in codice “rosso” l’anziano soccorso questa mattina a Mandello del Lario dopo un incidente stradale.

Il sinistro è avvenuto in viale Costituzione intorno alle 9 di martedì. L’uomo, 79 anni e residente in paese, al volante della sua auto ha accusato un improvviso malore e ha perso il controllo della vettura, finendo per urtare due auto posteggiate a lato della strada.

Avvisati dell’accaduto sono intervenuti il personale del Soccorso Degli Alpini di Mandello insieme ai medici del 118 e alla Polizia Locale. I sanitari hanno prestato le prime cure all’anziano per poi trasferirlo all’ospedale di Lecco in condizioni serie, dovute al malore subito.

Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi del caso e gestito la viabilità per agevolare le operazioni di soccorso.